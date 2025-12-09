ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 16:45

Собираю такой тирамису мгновенно: быстрый десерт с мандаринами на Новый год — вкусно и просто

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Собираю такой тирамису мгновенно: быстрый десерт с мандаринами на Новый год — вкусно и просто. Новогоднее настроение гарантирую! Это сочетание — чистая магия, я готовлю его уже третий год подряд, и оно всегда получается на все 100 из 100. Лёгкий цитрусовый сироп делает десерт невероятно свежим и праздничным.

Для десерта вам понадобится. Для крема: маскарпоне — 500 г (2 банки), сливки 33% — 250 мл, сахарная пудра — 100-150 г (по вкусу), сгущённое молоко — 50 г (по желанию, можно исключить).

Для сиропа: 6-8 мандаринов (около 400 г очищенных долек), сахар — 100 г. Для сборки: готовые савоярди (печенье для тирамису), свежие мандарины и веточки розмарина для украшения. Какао-порошок для посыпки (по желанию).

Как приготовить: Сначала сделайте мандариновый сироп: очищенные дольки мандаринов смешайте с сахаром в сотейнике и доведите до кипения, помешивая, пока сахар не растворится. Снимите с огня. Для крема взбейте холодные сливки с сахарной пудрой до устойчивых пиков. В отдельной миске слегка взбейте маскарпоне (и сгущёнку, если используете), затем аккуратно лопаткой вмешайте взбитые сливки. Собирайте десерт: быстро обмакивайте печенье в тёплый мандариновый сироп и выкладывайте слоем на дно формы. Распределите часть крема. Повторите слои, завершив кремом. Разровняйте и уберите в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь. Перед подачей украсьте дольками мандаринов.

Ранее мы готовили быстрые трубочки из 3 ингредиентов. Когда времени нет, но хочется десерта к новогоднему столу.

Проверено редакцией
Читайте также
Новогодние трайфлы с мандарином: можно приготовить заранее и не суетиться 31 декабря
Общество
Новогодние трайфлы с мандарином: можно приготовить заранее и не суетиться 31 декабря
Бюджетный тирамису в стаканах: порционный десерт для Нового года — после застолья самое то с чаем
Общество
Бюджетный тирамису в стаканах: порционный десерт для Нового года — после застолья самое то с чаем
Новогодние закуски за 15 минут: три элегантных варианта к бокалу шампанского
Общество
Новогодние закуски за 15 минут: три элегантных варианта к бокалу шампанского
Сметанник и Прага в прошлом! Пеку торт «Красный бархат» с творожным кремом. Невероятно нежный и эффектный, как само название
Общество
Сметанник и Прага в прошлом! Пеку торт «Красный бархат» с творожным кремом. Невероятно нежный и эффектный, как само название
Психолог объяснила, что важно сделать каждому до наступления Нового года
Общество
Психолог объяснила, что важно сделать каждому до наступления Нового года
мандарины
тирамису
простой рецепт
десерты
Новый год
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фестиваль креативных тюбингов «Mash на Горке» проведут в Москве
В Крыму возбудили уголовное дело после избиения участницы СВО
Путин раскрыл, когда российская армия завершит СВО
Военкор рассказал, как Зеленский приносит пользу России
«Медвежья шубка» перевернута с ног на голову: рецепт с фетой
«Это игры»: военэксперт о крупнейшем в истории ФРГ оборонном заказе
«Вижу свечение»: Крутой раскрыл, с какими звездами «попал в десятку»
Стало известно, какое оружие может применить ФРГ в случае глобальной войны
Ремонт квартиры у соседей закончился реанимацией для 11-летнего мальчика
Зеленскому остался год? Что Трамп сказал о выборах, при чем тут Россия
Замглавы «Яблока» пополнил «черный список»
Путин раскрыл, какую угрозу ИИ несет для России
Путин высказался о поддержке для участников СВО и КТО
В Росавиации раскрыли последствия ограничений на полеты в Шереметьево
Востоковед раскрыл причины затянувшегося конфликта Таиланда и Камбоджи
Путин пообещал рассмотреть возможность «новогоднего помилования» заключенных
Пенсионерка через интернет агитировала горожан вступить в секту
Слабые снегопады и тепло до +5? Погода в Москве в январе: чего ждать
В Госдуме объяснили, как Киев может сфальсифицировать результаты выборов
Москвичей предупредили о начале брачного периода у лис
Дальше
Самое популярное
Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.