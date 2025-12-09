Собираю такой тирамису мгновенно: быстрый десерт с мандаринами на Новый год — вкусно и просто

Новогоднее настроение гарантирую! Это сочетание — чистая магия, я готовлю его уже третий год подряд, и оно всегда получается на все 100 из 100. Лёгкий цитрусовый сироп делает десерт невероятно свежим и праздничным.

Для десерта вам понадобится. Для крема: маскарпоне — 500 г (2 банки), сливки 33% — 250 мл, сахарная пудра — 100-150 г (по вкусу), сгущённое молоко — 50 г (по желанию, можно исключить).

Для сиропа: 6-8 мандаринов (около 400 г очищенных долек), сахар — 100 г. Для сборки: готовые савоярди (печенье для тирамису), свежие мандарины и веточки розмарина для украшения. Какао-порошок для посыпки (по желанию).

Как приготовить: Сначала сделайте мандариновый сироп: очищенные дольки мандаринов смешайте с сахаром в сотейнике и доведите до кипения, помешивая, пока сахар не растворится. Снимите с огня. Для крема взбейте холодные сливки с сахарной пудрой до устойчивых пиков. В отдельной миске слегка взбейте маскарпоне (и сгущёнку, если используете), затем аккуратно лопаткой вмешайте взбитые сливки. Собирайте десерт: быстро обмакивайте печенье в тёплый мандариновый сироп и выкладывайте слоем на дно формы. Распределите часть крема. Повторите слои, завершив кремом. Разровняйте и уберите в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь. Перед подачей украсьте дольками мандаринов.

