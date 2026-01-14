Трамп устроил перепалку с рабочим завода Ford из-за жесткого обвинения

Во время визита на мичиганский завод Ford президента США Дональда Трампа один из рабочих обозвал его «защитником педофилов», пишет TMZ. Позорное обвинение спровоцировало мгновенную и эмоциональную реакцию американского лидера. В ответ на оскорбление не привыкший к критике республиканец отреагировал грубой бранью и оскорбительным жестом.

Рабочий выкрикнул в адрес Трампа «защитник педофилов», после чего американский лидер несколько раз нецензурно выругался и показал ему средний палец, — утверждает издание.

Ранее Трамп заявлял, что Министерству юстиции Соединенных Штатов следует обнародовать все имена, фигурирующие в деле Джеффри Эпштейна. Он подчеркнул, что с финансистом сотрудничали не республиканцы, а демократы. Хозяин Белого дома призвал выставить всех их «на посмешище». Он добавил, что «радикальные левые» пытаются не замечать положительные стороны его политики. По мнению Трампа, таким людям нужен лишь «давно покинувший этот свет» Эпштейн, чье дело по-прежнему обсуждается в американском публичном поле.