Названа главная опасность идеализации партнера в начале отношений

Идеализация партнера в начале отношений лишает радости и может закончиться разбитыми иллюзиями, заявила NEWS.ru клинический психолог Стелла Гусарова. По ее словам, влюбляясь в созданный в сознании фантом, человек теряет шанс на построение крепкого союза.

Идеализация в начале отношений опасна тем, что мы влюбляемся не в человека, а в собственный внутренний образ, созданный в сознании фантом идеального партнера. Это не контакт живых людей, а встреча двух фантазий. Иногда мы стремимся найти в любимом то, к чему давно стремились. Идеализация лишает радости обоих: партнер бессознательно чувствует, что от него ждут роли, а не присутствия, а тот, кто идеализирует, оказывается заложником собственного сценария. Самое болезненное здесь — не разбитая иллюзия, а встреча с тем, что именно человек пытался закрыть через идеальный образ спутника жизни, — пояснила Гусарова.

Она отметила, что в аналитической психологии это называют проекцией, которая работает как психическая защита. По словам эксперта, опасность заключается в том, что рано или поздно она падает и на месте «единственного и неповторимого» проступает живой человек со своей историей, ограничениями, психологическими травмами и потребностями.

