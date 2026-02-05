Зимняя Олимпиада — 2026
Забудьте про тесто! Готовлю пирог из капусты за 20 минут. Основа — тушеные овощи, скрепленные яйцом. Вкусно и полезно

Фото: D-NEWS.ru
Здесь нет ни грамма муки, манки, только ложка кукурузного крахмала для связи. Основной объем и сытность дает клетчатка из капусты, а яйца выступают источником белка, делая блюдо полноценным, легким и очень полезным.

Для пирога четверть среднего кочана белокочанной капусты (около 300-400 г) тонко шинкую. Одну морковь натираю на крупной терке, половину луковицы мелко режу. На сковороду с антипригарным покрытием и невысокими бортиками наливаю столовую ложку растительного масла. Сначала обжариваю лук до прозрачности, затем добавляю морковь и капусту. Тушу овощи под крышкой на среднем огне 10–15 минут, периодически помешивая, пока капуста не станет мягкой. В конце солю и перчу по вкусу, добавляю горсть рубленой зелени (укроп, петрушка). В отдельной миске вилкой или венчиком взбиваю 2 крупных яйца с 1 столовой ложкой кукурузного крахмала (или картофельного), щепоткой соли и перца до однородности без комков. Готовые тушеные овощи равномерно распределяю по дну сковороды, слегка утрамбовывая ложкой. Заливаю овощную основу яичной смесью, стараясь, чтобы она равномерно растеклась и попала во все щели. Накрываю сковороду крышкой и жарю на медленном огне 7–8 минут, пока верх не станет матовым и почти полностью схватится. Затем беру большую плоскую тарелку, накрываю ею сковороду и, придерживая, быстро и уверенно переворачиваю пирог на тарелку. Аккуратно сдвигаю его обратно на сковороду уже другой стороной вниз. Жарю без крышки еще 3–4 минуты до образования румяной золотистой корочки. Снимаю с огня, даю немного остыть в сковороде, затем нарезаю на порционные куски. Подаю теплым или горячим.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

