Освобожденные при обмене пленными бойцы ВС РФ вернулись на родину ТАСС: в Подмосковье сел самолет с вернувшимися после обмена российскими бойцами

В Подмосковье приземлился самолет Ил-76МД с вернувшимися в рамках обмена российскими военнослужащими, передает ТАСС. По данным Минобороны РФ, речь идет о 157 бойцах. Посреднические усилия оказали ОАЭ и США.

Киеву передали столько же военнопленных ВСУ. Помимо солдат, в Россию вернулись трое жителей Курской области, которых незаконно удерживали на территории Украины.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что большая часть вернувшихся из плена бойцов Вооруженных сил России сообщила о нарушении Женевской конвенции и насилии со стороны Украины. По ее словам, военные сталкивались с насилием и унижениями.

Доэтого депутат Госдумы Шамсаил Саралиев передавал, что российская сторона передала Украине тела 1000 погибших военнослужащих ВСУ. Взамен Киев вернул Москве 38 тел во время новой процедуры обмена. Парламентарий также предоставил журналистам фотографию с места обмена. На ней видно несколько грузовиков с телами, а также выгружающих их работников в белых защитных костюмах.