05 февраля 2026 в 14:48

Идеальные пирожки с капустой: тонкие, хрустящие, с душистой начинкой. Готовлю за полчаса — как из школьного буфета

Фото: D-NEWS.ru
В основе — два гениальных в своей простоте компонента: эластичное, нейтральное тесто на воде и масле и сладковато-пряная, тушеная с морковью и луком капуста. Их союз рождает ту самую идеальную гармонию, которую невозможно забыть.

Для теста в миску просеиваю 300 граммов муки, добавляю щепотку соли. Делаю углубление и вливаю туда 100 мл горячей воды (почти кипятка) и 4 столовые ложки растительного масла. Быстро замешиваю ложкой, а затем вымешиваю руками до гладкого, мягкого теста. Накрываю полотенцем и даю отдохнуть 20-30 минут. Для начинки половинку небольшого кочана капусты (около 400 г) шинкую тонко. Одну луковицу и одну морковь мелко режу (лук кубиком, морковь тру на терке). На сковороде разогреваю 3 столовые ложки масла, обжариваю лук с морковью до мягкости, добавляю капусту, 1 чайную ложку томатной пасты, соль, черный перец и щепотку сахара. Вливаю 50 мл воды, накрываю крышкой и тушу на среднем огне 15-20 минут, пока капуста не станет мягкой. Затем открываю крышку и выпариваю лишнюю жидкость. Остужаю. Подошедшее тесто делю на 12-14 частей. Каждую раскатываю в тонкую лепешку. В центр выкладываю столовую ложку остывшей начинки, края защипываю, формируя продолговатый пирожок. Разогреваю на сковороде большое количество растительного масла (около 1 см в высоту). Обжариваю пирожки на среднем огне с двух сторон до румяной, золотистой корочки. Выкладываю на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Подаю горячими.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

