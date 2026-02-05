Зимняя Олимпиада — 2026
Ленивые пирожки из тонкого лаваша с капустой и яйцом — быстро, сытно и очень вкусно

Этот рецепт — настоящая находка, когда хочется домашних пирожков без теста и долгой готовки. Хрустящий лаваш, сочная капуста, ароматный лук и нежные варёные яйца — начинка получается насыщенной и очень аппетитной. Такие пирожки готовятся за считанные минуты и отлично подходят для завтрака, перекуса или ужина.

Ингредиенты: квашеная капуста — 300 г, тонкий лаваш — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., яйца варёные — 2 шт., растительное масло — 20 мл.

Приготовление. Лук очищают, мелко нарезают и обжаривают на растительном масле до прозрачности. Добавляют квашеную капусту и готовят вместе до мягкости и золотистого цвета. Снимают с огня и вмешивают мелко нарезанные варёные яйца. Тонкий лаваш разрезают на 3–4 части. На каждый кусок выкладывают тёплую начинку, сворачивают конвертом или рулетом. Обжаривают на сковороде с двух сторон до румяной хрустящей корочки. Подают горячими — ароматными, сочными и очень вкусными.

Ранее мы делились рецептом салата из пекинской капусты. Вкуснота с медом и соевым соусом.

