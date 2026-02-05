Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 16:30

В Госдуме захотели внести поправки в Трудовой кодекс

Депутат Нилов: Госдума рассмотрит поправки в Трудовой кодекс о норме переработок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В феврале Госдума рассмотрит законопроект, предлагающий поправки в Трудовой кодекс РФ, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, некоторые пункты документа касаются установленной нормы переработок. Ее предлагается увеличить в два раза, уточнил парламентарий.

В начале февраля в первом чтении будет рассмотрен законопроект, предлагающий поправки в Трудовой кодекс. Там несколько пунктов, корректирующих нормы переработок. Инициатива кабмина зафиксирует увеличения лимита до 240 часов. Ключевые условия — добровольность и двойная оплата сверхурочного времени, — сказал Нилов.

Он подчеркнул, что в этом вопросе выступает за введение прогрессивной компенсации: чем чаще переработки, тем выше оплата. Сейчас, напомнил депутат, максимальный лимит сверхурочной работы — 120 часов в год, при этом в течение двух дней максимальная переработка — не более четырех часов.

Ранее директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина сообщила, что для получения компенсации за работу на удаленке необходимо фиксировать все дополнительные задачи. Эксперт отметила, что в качестве подтверждения подойдут письма на корпоративной почте, задачи на внутреннем портале или сообщения в мессенджерах. Она посоветовала также составить письменное обращение к работодателю с просьбой оформить время переработок.

