Капуста, куриное филе и мой лайфхак: заливка на минералке. Воздушный, как суфле, и невероятно сочный пирог к праздничному столу

Беру сочную капусту, нежное куриное филе и газированную воду — создаю праздничный пирог без хлопот. Это гениально простое и поразительно вкусное блюдо, идеальное для торжественного ужина, когда хочется впечатлить гостей, не проводя весь день на кухне.

Получается обалденная вкуснятина: сочная, слегка хрустящая капустно-куриная начинка с ароматом зелени и невероятно воздушная, высокая и пористая заливка, тающая во рту, как самое нежное суфле.

Для приготовления вам понадобится: 300 г белокочанной капусты, 250 г куриного филе, 1 луковица, 4 яйца, 1 стакан муки, 1 стакан газированной минеральной воды, 100 мл майонеза или сметаны, 1 ч.л. разрыхлителя, соль, перец, укроп. Капусту тонко нашинкуйте, филе нарежьте небольшими кусочками, лук — полукольцами. Обжарьте лук и курицу до легкой румяности, добавьте капусту и тушите до мягкости 10-15 минут, посолите, поперчите, добавьте укроп. Остудите. Для заливки взбейте яйца с майонезом, минеральной водой, мукой и разрыхлителем до гладкого теста. В смазанную форму выложите начинку, залейте тестом. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 40-45 минут до золотистого цвета. Дайте пирогу немного остыть перед подачей.

