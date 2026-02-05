Суда с контрабандной нефтью захватили в Персидском заливе КСИР задержал два нефтяных танкера в Персидском заливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал два танкера в Персидском заливе, передает агентство Fars News Agency. По утверждению организации, на судах перевозили контрабандную нефть.

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции задержали два нарушающих закон судна с контрабандным топливом в районе острова Фарси. При осмотре этих судов было обнаружено более 1 млн литров контрабандного топлива, — сказано в сообщении.

По информации издания, 15 иностранных членов экипажа этих судов были переданы в судебные органы. Другие детали пока не раскрываются.

Тем временем посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин сообщил, что Дания усилила контроль за танкерами с российской нефтью. По его словам, контроль ведется при проходе через проливы и обслуживании на рейде.

Накануне эстонские правоохранительные органы задержали в своих территориальных водах контейнеровоз Baltic Spirit с российскими моряками. Всего на борту было 23 россиянина. На судне проводятся первоначальные таможенные проверки. Оно не находится под санкциями Евросоюза.