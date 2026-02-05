Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 18:04

Суда с контрабандной нефтью захватили в Персидском заливе

КСИР задержал два нефтяных танкера в Персидском заливе

Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал два танкера в Персидском заливе, передает агентство Fars News Agency. По утверждению организации, на судах перевозили контрабандную нефть.

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции задержали два нарушающих закон судна с контрабандным топливом в районе острова Фарси. При осмотре этих судов было обнаружено более 1 млн литров контрабандного топлива, — сказано в сообщении.

По информации издания, 15 иностранных членов экипажа этих судов были переданы в судебные органы. Другие детали пока не раскрываются.

Тем временем посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин сообщил, что Дания усилила контроль за танкерами с российской нефтью. По его словам, контроль ведется при проходе через проливы и обслуживании на рейде.

Накануне эстонские правоохранительные органы задержали в своих территориальных водах контейнеровоз Baltic Spirit с российскими моряками. Всего на борту было 23 россиянина. На судне проводятся первоначальные таможенные проверки. Оно не находится под санкциями Евросоюза.

танкеры
суда
море
происшествия
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что будет со страдающей ДЦП дочкой Баталова Марией после смерти Леонтенко
«Мама ЮИД» Федулова умерла на 86-м году жизни
Умер адмирал флота Куроедов
Трамп надел значок с истребителем на фоне обострения отношений с Ираном
РФ и США нужен мир, Украине и Европе — война. Как прошли переговоры в ОАЭ
Самолет экстренно сел из-за изнасилования подростка на борту
Трамп раскрыл истинные мотивы своего переизбрания на второй срок
Мишустин назвал ведущего партнера России в Латинской Америке
Теннисист Синнер «сменил профессию» перед Олимпиадой
Трамп назвал худшего президента США
Россиянка заявила на отчима-педофила спустя 15 лет
Политолог назвал страны, которые помогут Вьетнаму в случае вторжения США
В деле Эпштейна нашелся «польский след»
Рубальская рассказала, запретит ли она исполнять свои песни Алле Пугачевой
Российская делегация покинула Абу-Даби
Поджигательницу пункта сбора гумпомощи отправили в СИЗО
Военные США и России договорились о неожиданном шаге
Кратковременные дожди и тепло до +10? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Названы истинные цели заявления ЕС о передаче Украине €90 млрд
Политолог объяснил, почему Вьетнам опасается вторжения США
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.