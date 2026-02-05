В этих слойках печень — не просто начинка, а польза в каждом кусочке: готовятся за 40 минут

В этих слойках печень — не просто начинка, а польза в каждом кусочке: готовятся за 40 минут

Ароматные, румяные и очень сочные — эти слойки исчезают со стола мгновенно. Нежная куриная печень с овощами делает начинку насыщенной и мягкой, а слоёное тесто — хрустящей и воздушной. Вкусно, сытно и ещё полезно — идеальный вариант для всей семьи.

Ингредиенты: куриная печень — 400 г, лук репчатый — 1 шт., морковь — 1 шт., соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, растительное масло — 1 ст. л., слоёное дрожжевое тесто — 450 г, яйцо — 1 шт.

Куриную печень быстро отваривают в подсоленной воде не дольше 5 минут, чтобы она осталась мягкой. Лук и морковь обжаривают на растительном масле до мягкости. Печень мелко рубят ножом или прокручивают через мясорубку с крупной решёткой, смешивают с овощами, солят, перчат и слегка разминают ложкой. Слоёное тесто раскладывают на пергаменте, нарезают на квадраты и слегка раскатывают. На одну половину выкладывают начинку, складывают треугольником, хорошо защипывают края и делают небольшие надрезы сверху. Заготовки смазывают взбитым яйцом и отправляют в духовку, разогретую до 190 °C, на 20 минут, ставя противень по центру.

Готовые слойки немного остужают и подают — румяные, ароматные и невероятно вкусные.

Ранее мы делились рецептом быстрого штруделя. Вкус как в кондитерской и без вреда для фигуры.