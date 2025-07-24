Яглыч прошел лечение, Ильясов взбесил Иванову: новинки кино 24–30 июля

В кинотеатрах с 24 июля: Суини Тодд возвращается в Лондон, чтобы отомстить, Алексей Маклаков попадает в анекдот, Шайа ЛаБаф ввязывается в подпольные бои, Владимир Яглыч вылечивается от страшной болезни, Фредди Хаймор узнает о криминальном прошлом семьи, Аскар Ильясов становится гуру обольщения. На одной из видеоплатформ стартует новый сезон сериала «Букины». NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

«Суини Тодд, демон-парикмахер. Возвращение»

Премьера: 24 июля.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Александр Симкин, Терри Берд, Саманта Андерсон, Тоби Винн-Дэвис, Ли Браун, Джо Дайсон, Джейсон Грант Форд, Иэн Ральф.

Зачем смотреть: британский триллер с элементами готического хоррора.

Лондон, Викторианская эпоха. В Блумсбери возвращается человек, которого давно считали мертвым, — Суини Тодд. Когда-то он был простым цирюльником, счастливым мужем и отцом, пока алчный судья не разрушил его жизнь. Теперь Тодд возвращается не брить, а резать. Вместе с хитрой миссис Ловетт он превращает свою лавку в фабрику расплаты. Под стук метрополии и паровозный гул, под звуки органа и падение лезвия он выстраивает симфонию мести — жестокую и безысходную.

«Герои анекдотов»

Премьера: 24 июля.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Алексей Маклаков, Антон Богданов, Мария Горбань, Ольга Тумайкина, Федор Лавров, Роман Хан, Виктор Логинов, Андрей Свиридов, Дмитрий Орлов, Роман Шпагин.

Зачем смотреть: российская комедия с элементами фэнтези.

Петя, выросший на анекдотах про Вовочку, Чапаева и тещу, неожиданно сталкивается с детскими фантазиями лицом к лицу: после ссоры с соседкой Аней и ее мистическим амулетом герои бородатых шуток оживают прямо в его московской квартире — Вовочка, Чапаев, Штирлиц, теща и даже прапорщик. Они мешают жить, провоцируют полицию и чуть не срывают съемки реалити-шоу. Пете предстоит усмирить юмористическую вакханалию, пока город не превратился в сцену затянувшегося баяна, и найти способ отправить всех обратно в книгу.

«Без правил»

Премьера: 24 июля.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Шайа ЛаБаф, Тоби Кеббелл, Джеймс Космо, Аийша Харт, Майкл Соча, Элейн Кэссиди, Бэрри Уорд, Нелл Хадсон, Кила Лорд Кэссиди, Алина Эллисон.

Зачем смотреть: криминальная драма с Шайей ЛаБафом, полнометражный режиссерский дебют Бьерна Франклина и Джонни Марчетта.

Сэл, прозванный Быком, когда-то мечтал о титуле чемпиона, а теперь коротает дни в глухом городке, сгорая от скуки и одиночества. Его взрослеющая дочь Молли все чаще ускользает из-под контроля, выбирая путь уличных разборок, знакомый ему до боли. Когда появляется Винс — старый товарищ с предложением снова выйти на ринг, но уже в подпольных боях, Сэл втягивается в опасную игру. Чем глубже он погружается в криминальный круг, тем отчетливей понимает, что сражается не только за деньги, но и за право быть отцом.

«Ухожу красиво. Второй сезон»

Премьера: 24 июля.

Где смотреть: Wink.

В ролях: Владимир Яглыч, Мария Ахметзянова, Нодари Джанелидзе, Алексей Макаров, Федор Лавров, Алиса Руденко, Катя Кабак, Ирина Темичева, Алексей Гришин, Ростислав Лаврентьев.

Зачем смотреть: комедийный боевик о разительной перемене в жизни простого опера.

Борис возвращается домой после долгого лечения. Вынужденный оставить службу, он устраивается продавцом, но прошлое не отпускает: дочь мечтает пойти по его стопам и стать полицейским. Борис пытается уберечь ее от этого выбора, зная цену профессии, но дочь, как и он, — упрямая, решительная и готовая ко всему. На фоне личных драм им обоим предстоит переосмыслить, что значит «уйти красиво».

«Убийца»

Премьера: 25 июля.

Где смотреть: Prime Video.

В ролях: Кили Хоуз, Фредди Хаймор, Давид Денсик, Шалом Брюн-Фрэнклин, Джералд Кид, Девон Террелл, Джина Гершон, Аврора Мэрион, Д. Эли Хаддад.

Зачем смотреть: британский триллер с Кили Хоуз и Фредди Хаймором в главных ролях.

На фоне залитых солнцем греческих холмов Джули пытается начать жизнь с чистого листа, оставив позади годы, проведенные в роли наемной убийцы. Но ее уединение нарушает неожиданный визит взрослого сына Эдварда, который жаждет раскрыть тайну своего отца. Их хрупкое сближение обрывается, когда прошлое Джули догоняет ее в лице опасных людей, давно идущих по следу. Тихая идиллия превращается в арену выживания, где матери и сыну предстоит бороться не только за свои жизни, но и за шанс узнать друг друга по-настоящему.

«Циники»

Премьера: 28 июля.

Где смотреть: Okko.

В ролях: Аскар Ильясов, Светлана Иванова, Виктория Исакова, Кирилл Кяро, Евгений Стычкин, Денис Власенко, Лев Зулькарнаев, Юлия Топольницкая, Вячеслав Чепурченко, Нино Нинидзе.

Зачем смотреть: российский сериал в жанре драмеди.

Джамал сбегает из Казани в Москву и без особых усилий устраивается в модную «Школу отношений» под названием «Эгоисты». Там он мгновенно становится звездой тренингов по соблазнению, несмотря на раздражение психолога Елены Островской, которая с подозрением относится к его методам и прошлому. Их противостояние превращается в дуэль — она стремится разоблачить его, он не упускает случая уколоть ее профессионально и лично. Но, играя друг с другом в бесконечную партию, оба неожиданно оказываются втянутыми в нечто гораздо большее.

«Букины. Второй сезон»

Премьера: 28 июля.

Где смотреть: ТНТ.

В ролях: Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова, Александр Якин, Максим Лагашкин, Екатерина Стулова, Тимур Батрутдинов, Михаил Тарабукин, София Сотникова, Анна Глаубэ.

Зачем смотреть: продолжение сиквела к культовому ситкому нулевых.

Во втором сезоне Букины вынуждены вернуться в старую тесную квартиру, где когда-то все начиналось. По соседству с ними живет Толик Полено. Гена неожиданно для себя переходит от пива к фитболу и витаминам, Даша внезапно открывает в себе почти мистический талант, а Рома, став мужем и будущим отцом, пытается не сойти с ума в окружении двух женщин — жены Зои и эксцентричной мамы.

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