22 сентября 2025 в 13:45

Доплаты ко Дню пожилого человека: в каких регионах пенсионеры могут получить деньги к 1 октября

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

К Международному дню пожилого человека в нескольких российских регионах пенсионеры получат разовые выплаты. Как пояснил профессор и декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов изданию «Прайм», такие меры не закреплены на федеральном уровне и вводятся по решению местных властей, поэтому сумма и условия различаются от региона к региону.

Примеры регионов:

  • Челябинская область — 800 ₽ гражданам, которым к 1 октября исполнится 55 лет (женщинам) и 60 лет (мужчинам).
  • Рязанская область — 539,24 ₽ ежегодно для пенсионеров старше 90 лет, получающих страховую пенсию и проживающих в регионе.
  • Ненецкий автономный округ — 5000 ₽ для пенсионеров младше 70 лет при наличии 15 лет стажа в округе и 16 000 ₽ для тех, кто старше 70 лет с таким же стажем или проживанием более 20 лет, а также для инвалидов.
  • Дмитровский район Московской области — 500 ₽ для неработающих пенсионеров старше 70 лет, зарегистрированных по месту жительства.

Эксперт советует пенсионерам заранее уточнить возможность получения такой поддержки в своём регионе — для этого можно обратиться в отделение Социального фонда России или МФЦ.

Ранее мы рассказывали, что Минтруд готовит историческое решение для всех россиян. Прибавят сразу 7 дней?

