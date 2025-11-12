Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 14:19

Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве в Красногорске мальчика

Пострадавший при взрыве в Красногорске мальчик находится в сознании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мальчик, пострадавший при взрыве в Красногорске, находится в сознании и может разговаривать с врачами, сообщила директор ДНКЦ имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко. По ее словам, которые приводит пресс-служба Минздрава Подмосковья, в настоящее время пациент находится в стабильном состоянии.

Ребенок проснулся, в стабильном состоянии переведен в палату, — отметила она.

Ранее Шаповаленко сообщила, что мальчика, у которого в руках взорвалось СВУ в Красногорске, оперировали в течение 6,5 часа, специалистам пришлось ампутировать ему часть пальцев. По ее словам, теперь с пациентом будут работать психологи и реабилитологи.

В больнице пострадавшего навестил губернатор региона Андрей Воробьев. Он поблагодарил медицинский персонал за оперативность и профессионализм и выразил семье пострадавшего ребенка поддержку.

Также криминалист Михаил Игнатов выразил мнение, что преступление с бомбой в Красногорске будет раскрыто. По его словам, для этого необходимо проанализировать записи уличных камер и идентифицировать всех людей и автомобили в районе происшествия.

