Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве в Красногорске мальчика

Мальчик, пострадавший при взрыве в Красногорске, находится в сознании и может разговаривать с врачами, сообщила директор ДНКЦ имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко. По ее словам, которые приводит пресс-служба Минздрава Подмосковья, в настоящее время пациент находится в стабильном состоянии.

Ребенок проснулся, в стабильном состоянии переведен в палату, — отметила она.

Ранее Шаповаленко сообщила, что мальчика, у которого в руках взорвалось СВУ в Красногорске, оперировали в течение 6,5 часа, специалистам пришлось ампутировать ему часть пальцев. По ее словам, теперь с пациентом будут работать психологи и реабилитологи.

В больнице пострадавшего навестил губернатор региона Андрей Воробьев. Он поблагодарил медицинский персонал за оперативность и профессионализм и выразил семье пострадавшего ребенка поддержку.

Также криминалист Михаил Игнатов выразил мнение, что преступление с бомбой в Красногорске будет раскрыто. По его словам, для этого необходимо проанализировать записи уличных камер и идентифицировать всех людей и автомобили в районе происшествия.