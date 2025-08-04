Военэксперт рассказал о подготовке Британией детей-диверсантов на Украине Военэксперт Баранец: Лондон ищет для СБУ детей, которых учат быть диверсантами

Британские спецслужбы давно работают с Киевом и погружены в подготовку террористов и диверсантов для украинских подразделений, сказал NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, вербуют не только взрослых, но и детей.

Лондон по самые ноздри погрузился в подготовку диверсантов и террористов для Украины, в том числе детей. Британские кураторы даже советуют СБУ, каких детей надо взять на примету, чтобы из них получились в будущем диверсанты и террористы, — отметил обозреватель.

Он напомнил, что украинские военные в свою очередь проходят подготовку на британской территории.

Это не только штурмовики, артиллеристы и танкисты, а прежде всего те, кто будет служить в разведке. Разумеется, все это делается в рамках многолетней стратегии, — пояснил Баранец.

Ранее президент РФ Владимир Путин обратил внимание на смену риторики Запада по конфликту на Украине. По его словам, страны, которые ранее планировали нанести России стратегическое поражение, теперь сосредоточились на сдерживании продвижения российских войск.