Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 августа 2025 в 15:31

Путин обратил внимание на смену риторики Запада по конфликту на Украине

Путин: Запад от обещаний разгромить Россию перешел к ее сдерживанию на Украине

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Страны Запада, которые ранее планировали нанести России стратегическое поражение в рамках конфликта на Украине, теперь сосредоточились на сдерживании продвижения российских войск, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с журналистами после молебна на Валааме. По его словам, которые приводит ТАСС, в ход идут обещания хорошей жизни и угрозы в адрес России.

Совсем недавно наши недруги, недоброжелатели говорили о необходимости нанесения России стратегического поражения на поле боя. А сегодня у них другая, одна, но пламенная страсть — остановить наше наступление во что бы то ни стало. Либо обещаниями хорошей жизни, либо какими-то угрозами, либо довооружением, доукомплектованием ВСУ, — обратил внимание Путин.

Глава государства также отметил, что Россия, ведя боевые действия на территории Донецкой Народной Республики, возвращает свои территории, а не захватывает чужие. Так он дополнил слова белорусского лидера Александра Лукашенко об успешном продвижении ВС России в зоне военной операции.

Владимир Путин
ВС РФ
Россия
Запад
Украина
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин раскрыл, когда Часов Яр перешел под контроль России
Турция снизила цены после рухнувшего турпотока из России
Россиянке придется судиться за возможность родить от погибшего на СВО мужа
«Похищали и угрожали»: двух россиян задержали на Бали за вымогательство
Чиновница провалилась под трибуну городской думы в российском регионе
Нефтяная ловушка: по кому ударят новые санкции Трампа против России
Минтранс России высказался о штрафах для Turkish Airlines
Раскрыто, отпустят ли на год на больничный с гипертонией по новым правилам
«Орешник» пошел в серию: что известно о новом оружии России, когда запуск
Стало известно, какие проблемы со здоровьем испытывал Глотов перед смертью
Что считается экстремистским в книгах и музыке в 2025 году?
Бизнесменам дали эффективные советы, как защититься от хакерских атак
В Госдуме раскрыли цель переезда ряда госкомпаний из Москвы
Минтруд призвал не брать мигрантов на работу по квотам из-за одного фактора
Диана Гурцкая предстала перед подписчиками в неожиданном образе
«Настроен оптимистично»: ветеран ЦСКА дал прогноз на матч против «Зенита»
Зеленский сделал неожиданное предложение после выступления Путина
На Украине уверены, что крах Зеленского уже произошел
Просил его застрелить: вернувшийся с СВО военный зарубил мужчину мачете
Руководство колонии в российском регионе задержали из-за картофеля
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.