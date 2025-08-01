Путин обратил внимание на смену риторики Запада по конфликту на Украине Путин: Запад от обещаний разгромить Россию перешел к ее сдерживанию на Украине

Страны Запада, которые ранее планировали нанести России стратегическое поражение в рамках конфликта на Украине, теперь сосредоточились на сдерживании продвижения российских войск, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с журналистами после молебна на Валааме. По его словам, которые приводит ТАСС, в ход идут обещания хорошей жизни и угрозы в адрес России.

Совсем недавно наши недруги, недоброжелатели говорили о необходимости нанесения России стратегического поражения на поле боя. А сегодня у них другая, одна, но пламенная страсть — остановить наше наступление во что бы то ни стало. Либо обещаниями хорошей жизни, либо какими-то угрозами, либо довооружением, доукомплектованием ВСУ, — обратил внимание Путин.

Глава государства также отметил, что Россия, ведя боевые действия на территории Донецкой Народной Республики, возвращает свои территории, а не захватывает чужие. Так он дополнил слова белорусского лидера Александра Лукашенко об успешном продвижении ВС России в зоне военной операции.