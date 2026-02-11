Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 15:22

В Екатеринбурге полиция обнаружила семерых детей-маугли в доме без мебели

Полиция изъяла у семьи мигрантов семерых детей-маугли

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Екатеринбурге сотрудники полиции провели операцию по изъятию семерых детей-маугли из семьи мигрантов из Таджикистана, сообщает E1.RU со ссылкой на волонтеров. Правоохранители не стали дожидаться прихода отца семейства с работы.

Он мне сейчас звонил в панике. Говорит, пришли из полиции, сказали: «Мы забираем всех ваших детей». Он попросил подождать, пока прибежит с работы <…>, но когда вернулся — никого уже не было, — рассказала собеседница издания.

Семья, прозванная в СМИ «маугли», жила в частном доме, полностью лишенном элементарных удобств: в помещении отсутствовали мебель, водопровод и газ, а для обогрева использовались дрова. Из-за отсутствия российского гражданства ни один из семерых детей не посещал школу или детский сад. Несмотря на то, что глава семьи Джамшут является инвалидом и потерял ногу 11 лет назад, он продолжал работать, чтобы обеспечить близких, имея на руках трудовой патент. Он работает по ночам на овощебазе, а его жена уборщицей.

Местные жители, знавшие о тяжелом положении соседей, оказывали им посильную помощь, принося одежду, продукты питания и игрушки для детей. Однако бытовые условия и отсутствие социализации несовершеннолетних стали поводом для вмешательства органов опеки и правопорядка.

Ранее подмосковная полициявозбудила уголовное дело против женщины, которая жестоко обращалась с детьми-инвалидами, находящимися под ее опекой. Она морила их голодом, не пускала в туалет, избивала и оставляла на холоде.

Екатеринбург
дети-маугли
родители
мигранты
