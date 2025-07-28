В Краснодаре нашли голодную «‎девочку-маугли»

В Краснодаре трехлетняя девочка несколько дней провела дома одна с банкой детского пюре, сообщает Telegram-канал SHOT. Ребенок плакал под дверью и выходил посидеть в подъезде около своей квартиры.

По данным канала, жильцы ЖК «Дыхание» несколько дней подряд слышали плач и крики из квартиры. Со временем они поняли, что ребенку требуется помощь. Ситуация усугубилась, когда в подъезде увидели сидящую под дверью квартиры на 13-м этаже девочку. По словам соседей, мама малышки каждое утро куда-то уходит, оставляя дочь с банкой фруктового пюре.

Одним из вечеров жильцы дома встретили маму девочки и пожаловались на увиденное. Женщина пообещала им, что больше этого не допустит, но ситуация повторилась уже на следующий день. Тогда очевидцы обратились в полицию и органы опеки, которые забрали малышку в инфекционное отделение.

Ранее в Казани сотрудники полиции спасли из неблагополучной квартиры шестилетнюю девочку-маугли. 33-летняя мать ребенка оставила ее без надлежащего ухода в условиях антисанитарии. После поступившей информации о ненадлежащем выполнении родительских обязанностей по воспитанию и содержанию дочери на указанный адрес прибыли инспекторы по делам несовершеннолетних. В квартире были обнаружены мать и ее дочь, при этом условия проживания признали социально небезопасными.