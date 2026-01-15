Они как настоящие: полезные «Баунти» без лишних калорий — скатаете за 5 минут

Эти домашние конфеты «Баунти» легко спутать с любимым батончиком из магазина — такие же нежные, кокосовые и в шоколадной глазури. Но в отличие от классического варианта, здесь простой состав и понятная польза. Готовятся за считанные минуты и отлично подходят к чаю, кофе или как полезный десерт без чувства вины. В 100 грамм около 170 калорий

Ингредиенты: кокосовая стружка — 20 г, сухое обезжиренное молоко — 30 г, молоко — 2–3 ст. л., мёд — 1–2 ч. л., горький шоколад — 1 плитка.

Приготовление: в миске соедините кокосовую стружку, сухое молоко, молоко и мёд. Масса должна получиться пластичной и хорошо держать форму. Сформируйте небольшие «баунти»-колбаски и уберите их в морозильную камеру на 10 минут. Тем временем растопите горький шоколад на водяной бане или в микроволновке. Достаньте заготовки, полейте или обмакните их в шоколад и снова отправьте в морозилку ещё на 5 минут — до полного застывания глазури.

