Бабушка из консервов не только варила суп: чумовая запеканка с картошкой и сайрой

Эта запеканка — настоящий привет из детства, когда из самых простых продуктов умели готовить так, что вся семья собиралась на кухне. Картофель, рыбные консервы и нежная заливка превращаются в сытное, ароматное блюдо, которое отлично подходит для ужина. Готовится без хлопот, а вкус — домашний и очень уютный.

Ингредиенты: яйца — 3 шт., сайра или горбуша в консервах — 1 банка, картофель — 3–4 шт., лук репчатый — 1 шт., сметана — 250 мл, майонез — 250 мл, тертый сыр — по желанию, соль и перец — по вкусу.

Приготовление: в миске взбейте яйца, добавьте сметану и майонез, перемешайте до однородной заливки. Форму для запекания смажьте маслом. Картофель нарежьте тонкими кружочками и выложите первым слоем, слегка посолите. Сверху распределите лук, нарезанный полукольцами. Рыбные консервы разомните вилкой, убрав крупные кости, и выложите следующим слоем. Залейте все яично-сметанной смесью, чтобы она равномерно покрыла ингредиенты. По желанию посыпьте тертым сыром — он даст аппетитную румяную корочку. Запекайте в духовке при 180 °C до полной готовности картофеля и золотистого верха.

