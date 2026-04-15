15 апреля 2026 в 08:45

Прыскаю в огороде — муравьев и след простыл! Результат сразу! Простой работающий рецепт

Муравьи на участке — проблема, знакомая многим дачникам. Когда их становится слишком много, они начинают вредить: роют ходы, повреждают корни, уносят семена, а главное — «пасут» тлю, разнося ее по всему саду.

Но полностью уничтожать муравьев — плохая идея, ведь они приносят и пользу, поедая других вредителей и их личинок. Задача не в истреблении, а в деликатном отпугивании.

И здесь на помощь приходит обычный чеснок. Его резкий запах муравьи терпеть не могут. Чтобы приготовить простое, но эффективное средство, достаточно раздавить или мелко нарезать один зубчик чеснока, залить его литром теплой воды и дать настояться. Полученным настоем поливают муравейник. Повторять процедуру нужно несколько раз, пока насекомые не уйдут.

Важно помнить, что муравьи — часть природного баланса, и наша цель — лишь скорректировать их присутствие, а не уничтожить колонию. Борьба с муравьями требует терпения и регулярности, но чесночный настой — один из самых простых и экологичных способов, который поможет избавиться от непрошеных гостей на весь сезон. Попробуйте — и вы забудете о муравьиных проблемах.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
муравьи
огороды
дачники
садоводы
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Доллар рухнул ниже психологической отметки
В Улан-Удэ задержали мужчину за мошенничество под видом военного юриста
Подмосковные аэроклубы несут серьезные убытки из-за украинских «птичек»
В Германии призвали Мерца не тешить украинцев надеждой на победу над РФ
ВСУ оставили смертоносный «хлам» при бегстве из Димитрова
Россиянам могут сделать скидку на ЖКХ при одном условии
Си Цзиньпин попросил Лаврова передать привет Путину
Появилась новая информация о контратаке ВСУ у Гуляйполя
Юрист раскрыла, что грозит за перевоз стройматериалов в пассажирском лифте
Среди россиянок вырос спрос на донорскую сперму
Тело убитого сослуживцем солдата ВСУ съели собаки
Стало известно о популярных схемах мошенников на сайтах знакомств
Вооруженный Джокер гулял у гольф-поля Трампа в Лос-Анджелесе
Захарова четко описала отношение США к союзникам по НАТО
В Сети появились кадры обысков у обманувших ФНС бизнесменов
Европейская страна может отсрочить введение виз для россиян
Россиянам назвали возраст, в котором чаще всего начинается деменция
Школьник впал в кому из-за укуса клеща в Сибири
Прокуратура нашла массовые нарушения в нацпарке и заповеднике Сочи
Россиян предупредили о невероятных штрафах за клевету в переписке
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

