В России подготовили «барьеры» для западных контейнерных операторов В России разработали меры по защите отечественного контейнерного рынка

Правительство России разработало комплекс мер по ограничению возвращения на отечественный рынок мировых операторов контейнерных линий, которые ушли в 2022 году, сообщает «Коммерсант». Согласно документу, операторы из недружественных государств смогут работать на таких маршрутах только при соблюдении целого ряда жестких условий.

В их числе — обязательная регистрация всех участников перевозочного процесса (судовладельца, перевозчика, оператора) по российскому законодательству и доля конечного бенефициара из РФ свыше половины бизнеса. Также потребуется страховать суда и ответственность владельцев у российских компаний либо проходить перестрахование в стране.

Ранее помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев назвал беспрецедентным вызовом недавнюю атаку на судно «Арктик Метагаз» в акватории Средиземного моря. По его словам, ведется целенаправленная охота на танкеры и контейнеровозы, осуществляющие экспортные перевозки из отечественных портов. Патрушев подчеркнул, что российская сторона расценивает инцидент с этим танкером как проявление международного терроризма.