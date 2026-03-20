20 марта 2026 в 10:17

Россиянин «помог» пьяному пенсионеру и попал в колонию

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Житель Красноярского края получил два с половиной года колонии общего режима за ограбление пьяного пенсионера, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. В частности, у него похитили массивную золотую цепь. При этом изначально 35-летний мужчина согласился помочь земляку, проводив его до дома.

Суд признал исполнителя грабежа виновным в грабеже (пп. «а», «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ) и приговорил его к 2,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Как сообщило следствие, во время поездки в лифте злоумышленники увидели под одеждой попутчика — пожилого мужчины — массивную золотую цепь и решил ее похитить. Один из них подал сигнал другому и тот сорвал украшение.

Ранее в турецком Кайсери 26-летний мужчина ограбил ювелирный магазин с помощью угнанного погрузчика и скрылся с места преступления верхом на осле. Злоумышленник проломил техникой защитные рольставни и вынес украшения общим весом около 150 граммов.

До этого сообщалось, что бритоголовый мужчина проник в салон красоты в Варшаве посреди ночи, где похитил сотни пучков натуральных волос, а часть из них уничтожил. Общий ущерб составил 163 тыс. фунтов стерлингов (17 млн рублей).

Красноярский край
пенсионеры
пьяные
кражи
ограбления
