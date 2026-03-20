Заплыв смельчаков на льдине в Петербурге попал на видео В Петербурге молодые люди устроили заплыв на льдине и едва не утонули

Двое молодых людей решили поплавать на льдине в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «112», опубликовавший видео происшествия. Постепенно льдина начала тонуть и «путешественники» поняли, что смогут вернуться на берег только вплавь.

Судя по кадрам, молодые люди благополучно добрались до суши. На берегу в этот момент рыбачил мужчина, который не ожидал, что из воды выйдут люди.

Ранее в Нижнем Новгороде спасли рыбака, который провалился под лед. В ГУ МЧС отметили, что прохожие попытались ему помочь, но до приезда спасателей их усилия не дали результата.

Кроме того в Новосибирске на реке Иня под лед провалились двое детей 11 и 12 лет. Спасателям удалось вытащить одного из них (старшего) благодаря оперативным действиям очевидцев. По данным МЧС, проезжавший мимо места ЧП мужчина услышал крики о помощи и сразу отреагировал.

Между тем сообщалось, что в Свердловской области за 2025 год на тонком льду погибли 42 человека, включая семерых несовершеннолетних. Сотрудники МЧС на этом фоне обратились к населению с призывом соблюдать повышенную осторожность при нахождении на замерзших водоемах.