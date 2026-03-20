Заплыв смельчаков на льдине в Петербурге попал на видео

20 марта 2026 в 10:24

В Петербурге молодые люди устроили заплыв на льдине и едва не утонули

Двое молодых людей решили поплавать на льдине в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «112», опубликовавший видео происшествия. Постепенно льдина начала тонуть и «путешественники» поняли, что смогут вернуться на берег только вплавь.

Судя по кадрам, молодые люди благополучно добрались до суши. На берегу в этот момент рыбачил мужчина, который не ожидал, что из воды выйдут люди.

Ранее в Нижнем Новгороде спасли рыбака, который провалился под лед. В ГУ МЧС отметили, что прохожие попытались ему помочь, но до приезда спасателей их усилия не дали результата.

Кроме того в Новосибирске на реке Иня под лед провалились двое детей 11 и 12 лет. Спасателям удалось вытащить одного из них (старшего) благодаря оперативным действиям очевидцев. По данным МЧС, проезжавший мимо места ЧП мужчина услышал крики о помощи и сразу отреагировал.

Между тем сообщалось, что в Свердловской области за 2025 год на тонком льду погибли 42 человека, включая семерых несовершеннолетних. Сотрудники МЧС на этом фоне обратились к населению с призывом соблюдать повышенную осторожность при нахождении на замерзших водоемах.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывшая девушка убитого петербургского подростка попала в реанимацию
Голикова раскрыла, когда появятся результаты эффективности ряда вакцин
В ЛНР заявили об ударе по металлургическому объекту
США начали «расчищать» Ормузский пролив после позора своих авианосцев
Израиль внезапно нанес удары по Сирии
Схваченный за попытку подорвать чиновника в ДНР раскрыл детали своего плана
Магнитные бури сегодня, 20 марта: что завтра, нервозность, стресс, боли
«Тем или иным способом»: Фон дер Ляйен сделала резкое заявление о Венгрии
Медведчук заявил о пропаганде войны в Европе
Российская компания потеряла 1,7 трлн рублей
«Расходный материал»: готовивший теракт в ДНР сделал шокирующее признание
Юрист дала советы, как оформить возврат на купленный в кредит товар
Миронов обратился к Росстату по поводу удаления данных о неравенстве
Кризисный психолог объяснила, как не попасть на удочку автомошенников
Герой РФ раскрыл, что сыграло главную роль в освобождении Суджи год назад
Стало известно, сколько россиян доверяют Путину
Названы российские регионы с самыми дешевыми «однушками»
«Искупить вину»: Дмитриев дал совет Европе на фоне энергетического кризиса
Ценообразование на рынке серы привлекло внимание ФАС
В МИД России заявили об обстреле колонны мирных жителей под Курском
Дальше
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

