Раскрыто, может ли россиянин снова оказаться в тюрьме за взрыв в Ливане Адвокат Димитрова: Ливан может задержать россиянина Гречушкина

Отказ болгарского суда экстрадировать россиянина Игоря Гречушкина, задержанного по делу о взрыве в Бейруте, не лишает Ливан права его задержать, рассказала РИА Новости его адвокат Екатерина Димитрова. Как пояснила защитница, у Болгарии с Ливаном такое соглашение имеется, а у Кипра, где сейчас находится Гречушкин, — нет.

Отказ в экстрадиции не означает отмену «красного уведомления» и не лишает Ливан права задержать его или потребовать задержания в стране, с которой у Ливана есть соглашение о взаимной правовой помощи по вопросам экстрадиции, — сообщила Димитрова.

Адвокат также подчеркнула, что ее подзащитный не оправдан: болгарский суд отказал в его выдаче исключительно из-за недостаточных гарантий неприменения в отношении него смертной казни.

Гречушкин является владельцем судна, груз которого впоследствии сдетонировал в порту Бейрута в 2020 году. В Болгарии он был задержан по ордеру Интерпола 6 сентября в аэропорту Софии, куда 48-летний россиянин прибыл с Кипра. В декабре суд первой инстанции отказался экстрадировать его в Ливан, и 22 января апелляционная инстанция оставила это решение в силе.

Мощный взрыв в морском порту ливанской столицы произошел 4 августа 2020 года. По официальной версии властей, его причиной стала детонация 2,75 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможней в 2014 году с сухогруза Rhosus и складированной в ангаре. Возгоранию селитры предшествовал пожар, возникший во время сварочных работ. Жертвами трагедии стал 121 человек, более 6 тыс. получили ранения, около 300 тыс. человек лишились крова, а два жилых квартала на побережье были почти полностью уничтожены.

Ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что потребовал от правительства освободить его для посещения похорон патриарха Илии II. Он попросил адвоката написать заявление.