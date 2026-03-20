20 марта 2026 в 10:45

Миронов обратился к Росстату по поводу удаления данных о неравенстве

Руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов назвал непорядочным сокрытие Росстатом данных о неравенстве. В беседе с NEWS.ru он отметил, что ведомству следует пояснить причины удаления из открытых отчетов информации по коэффициенту Джини, отражающему уровень доходов в стране. По его мнению, Росстат пытается скрыть тревожную статистику на фоне обеднения населения.

Росстат без объяснений удалил из своего отчета данные по коэффициенту Джини — показателю неравенства доходов, где 0 означает полное равенство, а 1 — ситуацию, когда средства сосредоточены у одного человека. В 2024 году этот показатель составил 0,408. В развитых и благополучных странах он не превышает 0,3. Росстат удалил из отчета за 2025 год данные по коэффициенту Джини. Ведомство повело себя непорядочно, безответственно и малодушно. Сокрытие данных по неравенству только усиливает социальное напряжение, не надо считать народ за дураков. Хватит рисовать красивые отчеты про 6,7% бедных, и скрывать неудобные данные, этим вы делаете хуже и стране, и самим себе, — заявил Миронов.

Он добавил, что реальный прожиточный минимум в стране уже достигает 60 тыс. рублей в месяц, однако более 60% граждан живут на сумму, не превышающую этот порог. По его словам, на этом фоне особенно цинично выглядит достижение рекордного количества долларовых миллиардеров в России — 155 человек.

Неравенство в РФ растет вместе с ценами, инфляцией и сверхприбылями банков. Увеличивается и количество бедных. Реальный прожиточный минимум уже достигает 60 тыс. рублей в месяц, более 60% граждан живут на сумму, которая не превышает эту величину. У нас больше 60% бедных и их положение стремительно ухудшается. Число долларовых миллиардеров достигло рекорда — 155 человек. Росстат, неужели вы надеялись это скрыть, — подытожил Миронов.

Ранее в Управлении Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области заявили, что распространяемая в соцсетях и мессенджерах так называемая официальная шкала социально-экономического положения москвичей с указанием категорий «бедный», «малоимущий» и «миллионер» не имеет ничего общего с реальностью. По словам представителя ведомства, подобные классификации граждан никогда не разрабатывались.

