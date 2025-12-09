Стало известно, какие дроны ВСУ применили при атаке на Чебоксары SHOT: ВСУ атаковали Чебоксары с помощью БПЛА типа «Лютый»

По данным Telegram-канала SHOT, ВСУ атаковали Чебоксары с помощью БПЛА типа «Лютый». В материале сказано, что один из дронов целенаправленно летел в жилой дом. В Минобороны России соответствующую информацию еще не комментировали.

В Сети появились кадры с места прилета в Чебоксарах, где пострадали трое взрослых и один ребенок. На опубликованных снимках можно увидеть поврежденные жилые дома. На месте работают сотрудники экстренных служб.

До этого в Волгограде обломки БПЛА рухнули на дома. Местные власти организовали пункт временного размещения для жителей двух домов, поврежденных при падении обломков сбитых беспилотников. ПВР появился в школе № 3. Жильцам предоставлялись спальные места и горячее питание.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь 7 декабря ликвидировали и перехватили 77 украинских беспилотников над регионами России. По данным пресс-службы Минобороны РФ, 42 и 12 БПЛА уничтожили над территориями Саратовской и Ростовской областей соответственно, 10 и 9 — над Крымом и Волгоградской областью.