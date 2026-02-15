Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 08:10

Этот рецепт блинов спас тысячи завтраков — попробуйте сами

Рецепт блинов на сметане, которые получаются у всех, — пальчики оближешь! Рецепт блинов на сметане, которые получаются у всех, — пальчики оближешь! Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Многие считают, что идеальная выпечка требует часов практики, но это вовсе не так. Иногда достаточно знать один маленький секрет: правильное сочетание жирной основы и активных пузырьков газа. Предлагаем вам проверенный временем рецепт блинов на сметане, которые получаются у всех даже на старой сковороде.

Для приготовления подготовьте сметану жирностью 15 процентов (200 г), ледяную сильногазированную воду (200 мл), свежие яйца (2 шт.), муку пшеничную (160 г), сахар (2 ст. л.), щепотку соли и соду.

Главная хитрость в технологии: сначала взбейте яйца с сахаром до светлой пены. Затем введите сметану и соду: реакция начнется мгновенно, превращая массу в нежное облако. Постепенно всыпайте муку, чередуя ее с порциями минералки. Именно этот рецепт блинов на сметане, которые получаются у всех, позволяет создать эластичное тесто без капли лишнего жира. Дайте смеси отдохнуть десять минут: клейковина расслабится, и вы сможете выпекать прозрачные кружевные листы.

Жарьте на раскаленной поверхности до румяности. Итог вас порадует: блины выйдут нежными и очень вкусными.

  • Калорийность на 100 г: 174 ккал.

  • БЖУ: 4,6/6,2/24,2.

Ранее мы делились с вами рецептом мраморного манника.

блины
рецепты
лайфхаки
сметана
завтраки
Масленица
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Генштабе заявили о превосходстве ВС РФ по числу дронов в зоне СВО
«Несмотря на суровую зиму»: Герасимов раскрыл успехи ВС России в феврале
У Крымского моста возникла пробка из 700 автомобилей
«По-товарищески»: Россия дала дружеский совет Белоруссии по поводу США
Джабаров назвал Зеленского худшим президентом Украины
В МИД РФ раскрыли, на каких условиях Украину усадили за стол переговоров
«Предложения без ответа»: МИД РФ — об отказе Киева от важной идеи Москвы
Разгром диверсантов, «мясные» контратаки ВСУ: новости СВО к утру 15 февраля
Православных призвали не участвовать в масленичных гуляньях
Российский посол в Казахстане раскрыл, что обсуждают Москва и Астана
«Сошел с ума»: в США осудили слова Зеленского на конференции в Мюнхене
«Правовая коллизия»: в Минфине объяснили необходимость корректировки ПДС
Спасатели объявили экстренное предупреждение на Курилах
Стало известно о пострадавших при атаке ВСУ на Кубань
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 февраля: инфографика
Неизвестные вскрыли 14 ячеек в хранилище банка и ушли незамеченными
Средства ПВО сбили 68 украинских беспилотников над Россией за ночь
В МИД России объяснили, к чему привела «идеологическая зашоренность» Европы
Российское посольство отреагировало на одно решение Германии по ДНР и ЛНР
Губернатор Краснодарского края заявил о массированной атаке ВСУ
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.