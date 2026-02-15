Этот рецепт блинов спас тысячи завтраков — попробуйте сами

Рецепт блинов на сметане, которые получаются у всех, — пальчики оближешь!

Многие считают, что идеальная выпечка требует часов практики, но это вовсе не так. Иногда достаточно знать один маленький секрет: правильное сочетание жирной основы и активных пузырьков газа. Предлагаем вам проверенный временем рецепт блинов на сметане, которые получаются у всех даже на старой сковороде.

Для приготовления подготовьте сметану жирностью 15 процентов (200 г), ледяную сильногазированную воду (200 мл), свежие яйца (2 шт.), муку пшеничную (160 г), сахар (2 ст. л.), щепотку соли и соду.

Главная хитрость в технологии: сначала взбейте яйца с сахаром до светлой пены. Затем введите сметану и соду: реакция начнется мгновенно, превращая массу в нежное облако. Постепенно всыпайте муку, чередуя ее с порциями минералки. Именно этот рецепт блинов на сметане, которые получаются у всех, позволяет создать эластичное тесто без капли лишнего жира. Дайте смеси отдохнуть десять минут: клейковина расслабится, и вы сможете выпекать прозрачные кружевные листы.

Жарьте на раскаленной поверхности до румяности. Итог вас порадует: блины выйдут нежными и очень вкусными.

Калорийность на 100 г: 174 ккал.

БЖУ: 4,6/6,2/24,2.

