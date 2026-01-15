Атака США на Венесуэлу
Ужин за 45 минут: курица «Пикассо» с разноцветным картофелем. Красиво, сытно и очень просто

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Это блюдо — настоящее полотно для кулинарного творчества, где цвет играет не меньшую роль, чем вкус. Сочетание нежного куриного филе с пестрыми дольками картофеля — сладкого батата, классического белого и фиолетового — создает живописную композицию, достойную кисти художника. При этом процесс приготовления не требует сложных манипуляций: все ингредиенты, щедро сдобренные травами, запекаются вместе, наполняя кухню аппетитным ароматом и обещая по-настоящему сытный, красочный и очень простой ужин.

Вам понадобится: 600 г куриного филе, по 2–3 клубня белого, сладкого и фиолетового картофеля, 2–3 столовые ложки оливкового масла, чайная ложка прованских трав, соль, перец. Для подачи: свежая петрушка и 200 г черри. Курицу нарежьте крупными кусками, картофель разных цветов — примерно одинаковыми дольками. В большой миске смешайте курицу и картофель с маслом, травами, солью и перцем. Выложите все на противень в один слой и запекайте 35–40 минут при 200 °C до готовности картофеля и румяной корочки на курице. Подавайте, украсив разрезанными пополам томатами черри и свежей петрушкой.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
