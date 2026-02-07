Зимняя Олимпиада — 2026
Этот трюк с сельдереем делает курицу невероятно сочной

Если вы устали от пересушенной курицы, попробуйте этот необычный рецепт сочного куриного филе в духовке. Овощная подушка из лука-порея и сельдерея отдает влагу мясу, создавая эффект паровой бани прямо в духовке. Филе получается нежным, а овощи впитывают все мясные соки.

Порей (2 стебля) и сельдерей (стебли — 3 шт.) нарежьте на кусочки, проложите ими дно формы, сбрызните маслицем и вином (белое сухое — 50 мл). Филейную часть птицы (полкило) натрите мелкой солью, а также перцем и чесночком (2 зубчика), положите на овощную перину, а сверху уложите веточки тимьяна. Накройте будущее блюдо фольгой, отправьте в духовку и запекайте там при 180 °С около 25–30 минут. Затем аккуратно удалите фольгу и готовьте курочку еще минут 10 — до появления красивой корочки.

Рецепт сочного куриного филе, приготовленного в духовке, да на овощной подушке — это беспроигрышный вариант для хозяек, ценящих простоту и результат. Вино можно заменить куриным бульоном, а тимьян — розмарином.

  • Калорийность на 100 г: 146 ккал.

  • БЖУ: 24,2/4,2/2,5.

Ранее мы делились с вами рецептом дерзкого салата со свеклой.

