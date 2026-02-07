Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 16:05

Рыбалка закончилась для жителей Сахалина страшной находкой на льду

Снежная буря на Сахалине унесла жизнь рыбака

Фото: МЧС России
Читайте нас в Дзен

Тело замерзшего рыбака было обнаружено на льду в Долинском районе Сахалина, сообщили в ГУ МЧС России по региону в комментарии ТАСС. Мужчину нашли другие любители подледного лова, несмотря на действующие предупреждения об опасности из-за циклона и снежной бури, при которых спасатели накануне уже выводили к берегу заблудившиеся группы.

Мужчину без признаков жизни обнаружили сегодня на льду рыбаки, — говорится в сообщении.

Ранее более сотни рыбаков оказались в ловушке на оторвавшейся льдине возле села Стародубское на Сахалине. По имеющейся информации, они начали ловлю с утра, но после обеда лед раскололся крупной трещиной, отрезав путь к берегу. Спасатели эвакуировали людей на лодке, а часть рыбаков смогла самостоятельно добраться до суши.

Кроме того, спасатели МЧС нашли и передали медикам 46-летнего лыжника, пропавшего на горе Красная на Сахалине. В поисковых работах применялись беспилотники, а самому пострадавшему была предоставлена теплая одежда и обувь. Эвакуация мужчины проходила со сложностями из-за трудного рельефа местности.

Сахалин
рыбаки
смерти
трупы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ ударили ракетами по мирным жителям в Белгороде
Потеря друзей, суды за сына, работа в стриптиз-клубе: как живет Прилучный
В Сети появились кадры общежития в Уфе после нападения мужчины
Раскрыт возраст устроившего поножовщину в уфимском общежитии
В Госдуме поделились впечатлениями после церемонии открытия Олимпиады
Рыбалка закончилась для жителей Сахалина страшной находкой на льду
«Всегда был за диалог»: Фицо объявил о важном шаге в отношении России
Свежий ветер и дубак до –18? Погода в Москве на следующей неделе: что ждать
Появились кадры с места нападения на студентов в Уфе
Число жертв нападения с ножом в общежитии возросло
Взрыв петарды в руках подростка обернулся уголовным делом
Взрыв петарды в руках подростка попал на видео
«Многого не могу найти»: Гребенщикова заявила о проблемах с наследством
Неизвестный с ножом ворвался в общежитие и порезал студентов
«Похороненный» украинский военный вернулся домой живым после обмена
В Госдуме нашли причину массового ухода школьников в колледжи
В деле о покушении на замначальника ГРУ появились первые подозреваемые
Пожар унес жизни двух человек в российском регионе
Под Киевом второй день полыхает склад кондитерской компании Порошенко
Раскрыто содержание декларации о доходах Юлии Тимошенко за 2024 год
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.