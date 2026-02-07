Рыбалка закончилась для жителей Сахалина страшной находкой на льду Снежная буря на Сахалине унесла жизнь рыбака

Тело замерзшего рыбака было обнаружено на льду в Долинском районе Сахалина, сообщили в ГУ МЧС России по региону в комментарии ТАСС. Мужчину нашли другие любители подледного лова, несмотря на действующие предупреждения об опасности из-за циклона и снежной бури, при которых спасатели накануне уже выводили к берегу заблудившиеся группы.

Мужчину без признаков жизни обнаружили сегодня на льду рыбаки, — говорится в сообщении.

Ранее более сотни рыбаков оказались в ловушке на оторвавшейся льдине возле села Стародубское на Сахалине. По имеющейся информации, они начали ловлю с утра, но после обеда лед раскололся крупной трещиной, отрезав путь к берегу. Спасатели эвакуировали людей на лодке, а часть рыбаков смогла самостоятельно добраться до суши.

Кроме того, спасатели МЧС нашли и передали медикам 46-летнего лыжника, пропавшего на горе Красная на Сахалине. В поисковых работах применялись беспилотники, а самому пострадавшему была предоставлена теплая одежда и обувь. Эвакуация мужчины проходила со сложностями из-за трудного рельефа местности.