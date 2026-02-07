В деле о теракте в «Крокусе» появился загадочный свидетель

В уголовном деле о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» появился секретный свидетель, сообщил РИА Новости один из фигурантов процесса. По словам собеседника агентства, его показания были изучены на стадии дополнений к судебному процессу.

На стадии дополнений к судебному следствию были изучены показания секретного свидетеля, — сказал источник.

Второй Западный окружной военный суд начал рассматривать уголовное дело по существу в выездном формате в здании Мосгорсуда. Вскоре процесс был полностью закрыт от публики по ходатайству прокурора для обеспечения безопасности участников. На скамье подсудимых оказались 19 человек, 13 из которых обвиняются непосредственно в терроризме, остальные — в содействии террористической деятельности.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. Атака унесла жизни 145 человек. Четверо нападавших хаотично стреляли из огнестрельного оружия по людям и в результате подожгли площадку. Подозреваемых задержали в Брянской области в 100 км от границы с Украиной.

Ранее участник процесса сообщил, что исполнители нападения на «Крокус Сити Холл», вероятно, обучались на специальных базах террористов в Турции и Афганистане. Согласно информации следствия, существовали две отдельные группы боевиков, впоследствии объединенные для осуществления атаки на территории России.