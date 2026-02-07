МОК простил фристайлисту нецензурный пост против властей США

Международный олимпийский комитет (МОК) не стал наказывать британского фристайлиста Гаса Кенуорти за политический пост в социальных сетях во время Олимпиады, сообщает The Guardian. Спортсмен опубликовал фотографию с нецензурной надписью на снегу, направленной против американских миграционных служб ICE и CBP.

Представитель комитета по связям со СМИ отметил, что МОК не регулирует личные публикации в соцсетях. Он пояснил, что высказывания спортсменов не подпадают под правила Олимпийской хартии, если они соответствуют общим руководящим принципам выражения мнений.

Сборная Великобритании, сочтя пост личным мнением атлета, также не выразила обеспокоенности и не стала его комментировать. В самой публикации 34-летний Кенуорти в подписи к фото обвинил ICE в гибели невинных людей и призвал ограничить полномочия служб.

Ранее фигуристу Петру Гуменнику не одобрили музыку для короткой программы перед Олимпиадой из-за проблем с авторскими правами на композицию из фильма «Парфюмер». В результате спортсмену, вероятно, придется выступать с прошлогодней программой под музыку из «Дюны».