Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 17:22

МОК простил фристайлисту нецензурный пост против властей США

МОК не наказал британского фристайлиста Кенуорти за политическую публикацию

Гас Кенуорти Гас Кенуорти Фото: FS/AdMedia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Международный олимпийский комитет (МОК) не стал наказывать британского фристайлиста Гаса Кенуорти за политический пост в социальных сетях во время Олимпиады, сообщает The Guardian. Спортсмен опубликовал фотографию с нецензурной надписью на снегу, направленной против американских миграционных служб ICE и CBP.

Представитель комитета по связям со СМИ отметил, что МОК не регулирует личные публикации в соцсетях. Он пояснил, что высказывания спортсменов не подпадают под правила Олимпийской хартии, если они соответствуют общим руководящим принципам выражения мнений.

Сборная Великобритании, сочтя пост личным мнением атлета, также не выразила обеспокоенности и не стала его комментировать. В самой публикации 34-летний Кенуорти в подписи к фото обвинил ICE в гибели невинных людей и призвал ограничить полномочия служб.

Ранее фигуристу Петру Гуменнику не одобрили музыку для короткой программы перед Олимпиадой из-за проблем с авторскими правами на композицию из фильма «Парфюмер». В результате спортсмену, вероятно, придется выступать с прошлогодней программой под музыку из «Дюны».

спортсмены
Великобритания
США
протесты
МОК
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Около тысячи россиян застряли в таиландском аэропорту
В Италии увидели двойные стандарты Запада на Олимпиаде
В Пакистане задержали организатора теракта у мечети
Травма руки, песня Симоньян, рождение внука: как живет певица Жасмин
«Перерегистрация» в электронном дневнике обошлась семье в 200 тыс. рублей
В Сети появилось первое фото подростка, напавшего на общежитие в Уфе
Стало известно, кто победил в первом олимпийском скиатлоне
«Дернул рубильник»: на Солнце внезапно завершилась сильнейшая буря
В деле о теракте в «Крокусе» появился загадочный свидетель
МОК простил фристайлисту нецензурный пост против властей США
«Что за раздолбайство?»: Губерниев оценил действия команды Гуменника
В больнице умерла 19-летняя пострадавшая при атаке ВСУ на Батайск
Политолог ответил, какие страны вскоре могут восстановить отношения с РФ
Подрыв дамбы в ДНР и «зона смерти» ВСУ: новости СВО на вечер 7 февраля
Песня о Путине, измены мужей, мнение об СВО: как живет Галина Данилова
Москвичам рассказали, когда в столице проснутся змеи
Суд арестовал мужчину за поджог беременной женщины
Люксовый дом Chanel обратился в российское ведомство
Экс-звезда британского реалити-шоу стал сборщиком мусора
Взрывы парализовали работу украинских АЭС
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.