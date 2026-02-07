Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 16:58

Москвичам рассказали, когда в столице проснутся змеи

Биолог Шахпаронов спрогнозировал пробуждение змей в Москве к концу марта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Пробуждение змей на территории Московской области ожидается в конце марта — начале апреля, рассказал доцент кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ Владимир Шахпаронов. По его словам, которые приводит РИА Новости, сперва должен сойти снег и прогреться почва. При этом в прошлом году змеи в Москве проснулись в середине апреля.

Когда сойдут снега и почва немного прогреется. По месяцам как пойдет, конец марта — начало апреля, — предположил Шахпаронов.

Ранее в Таиланде огромный питон чуть не задушил монаха. Рептилия внезапно напала на мужчину и обвилась вокруг него. Его спасли другие монахи, пострадавшего доставили в больницу. Он звал на помощь, но змея все более плотно сжимала его, в итоге он потерял сознание.

До этого в Москве ядовитая змея укусила 16-летнюю девочку, когда та находилась дома. После этого прокуроры выявили квартиру, в которой содержались шесть запрещенных к содержанию животных: два варана, тегу, питоны и полоз. Ни на одного из них у хозяина не было документов.

Москва
Московская область
Подмосковье
змеи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Пакистане задержали организатора теракта у мечети
Травма руки, песня Симоньян, рождение внука: как живет певица Жасмин
«Перерегистрация» в электронном дневнике обошлась семье в 200 тыс. рублей
В Сети появилось первое фото подростка, напавшего на общежитие в Уфе
Стало известно, кто победил в первом олимпийском скиатлоне
«Дернул рубильник»: на Солнце внезапно завершилась сильнейшая буря
В деле о теракте в «Крокусе» появился загадочный свидетель
МОК простил фристайлисту нецензурный пост против властей США
«Что за раздолбайство?»: Губерниев оценил действия команды Гуменника
В больнице умерла 19-летняя пострадавшая при атаке ВСУ на Батайск
Политолог ответил, какие страны вскоре могут восстановить отношения с РФ
Подрыв дамбы в ДНР и «зона смерти» ВСУ: новости СВО на вечер 7 февраля
Песня о Путине, измены мужей, мнение об СВО: как живет Галина Данилова
Москвичам рассказали, когда в столице проснутся змеи
Суд арестовал мужчину за поджог беременной женщины
Люксовый дом Chanel обратился в российское ведомство
Экс-звезда британского реалити-шоу стал сборщиком мусора
Взрывы парализовали работу украинских АЭС
В Госдуме предложили подарить школьникам свободные выходные
В Госдуме предположили, каков будет ответ на покушение на Алексеева
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.