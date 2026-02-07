Москвичам рассказали, когда в столице проснутся змеи

Пробуждение змей на территории Московской области ожидается в конце марта — начале апреля, рассказал доцент кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ Владимир Шахпаронов. По его словам, которые приводит РИА Новости, сперва должен сойти снег и прогреться почва. При этом в прошлом году змеи в Москве проснулись в середине апреля.

Когда сойдут снега и почва немного прогреется. По месяцам как пойдет, конец марта — начало апреля, — предположил Шахпаронов.

Ранее в Таиланде огромный питон чуть не задушил монаха. Рептилия внезапно напала на мужчину и обвилась вокруг него. Его спасли другие монахи, пострадавшего доставили в больницу. Он звал на помощь, но змея все более плотно сжимала его, в итоге он потерял сознание.

До этого в Москве ядовитая змея укусила 16-летнюю девочку, когда та находилась дома. После этого прокуроры выявили квартиру, в которой содержались шесть запрещенных к содержанию животных: два варана, тегу, питоны и полоз. Ни на одного из них у хозяина не было документов.