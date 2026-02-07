Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 17:13

«Что за раздолбайство?»: Губерниев оценил действия команды Гуменника

Губерниев обвинил команду фигуриста Гуменника в непрофессионализме

Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Команда фигуриста Петра Гуменника не озаботилась вопросом авторских прав, проявив «раздолбайство», заявил комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале. Таким образом он оценил отказ одобрить музыку к выступлению спортсмена на ОИ.

Никогда такого не было — и вот опять! А можно было заранее продумать вопрос авторских прав? Договориться или музыку заранее поменять? Что за раздолбайство?написал он.

Перед началом Олимпийских игр Гуменнику сообщили, что выбранная им композиция из фильма «Парфюмер» не получила одобрения из-за нарушения авторских прав. Теперь спортсмен и его команда вынуждены искать альтернативу, поскольку подготовка новой постановки требует значительных временных затрат. Одним из возможных решений является выступление с прошлогодним номером под саундтрек из кинофильма «Дюна».

До этого сообщалось, что Гуменник стал одним из четверых российских атлетов, которых подозревают в нарушении принципа нейтральности. Из обвиняют в лайках под публикациями, отражающими позицию в поддержку СВО, проведении тренировок в Крыму и сотрудничестве с продюсером Ильей Авербухом.

Дмитрий Губерниев
Петр Гуменник
Россия
олимпиады
