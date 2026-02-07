«Что за раздолбайство?»: Губерниев оценил действия команды Гуменника

Команда фигуриста Петра Гуменника не озаботилась вопросом авторских прав, проявив «раздолбайство», заявил комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале. Таким образом он оценил отказ одобрить музыку к выступлению спортсмена на ОИ.

Никогда такого не было — и вот опять! А можно было заранее продумать вопрос авторских прав? Договориться или музыку заранее поменять? Что за раздолбайство? — написал он.

Перед началом Олимпийских игр Гуменнику сообщили, что выбранная им композиция из фильма «Парфюмер» не получила одобрения из-за нарушения авторских прав. Теперь спортсмен и его команда вынуждены искать альтернативу, поскольку подготовка новой постановки требует значительных временных затрат. Одним из возможных решений является выступление с прошлогодним номером под саундтрек из кинофильма «Дюна».

До этого сообщалось, что Гуменник стал одним из четверых российских атлетов, которых подозревают в нарушении принципа нейтральности. Из обвиняют в лайках под публикациями, отражающими позицию в поддержку СВО, проведении тренировок в Крыму и сотрудничестве с продюсером Ильей Авербухом.