07 февраля 2026 в 15:45

Смешиваю грудку с яйцом и соевым соусом: крутейший рецепт азиатской курочки за 10 минут

Фото: D-NEWS.ru
Готовлю и каждый раз удивляюсь, как из обычной грудки получается такая сочная, ароматная и яркая курочка. Соус, хрустящая корочка и легкая остринка — будто заказала в ресторане, а не сделала дома. И все это — за считаные минуты. Нежные кусочки курицы в пикантном соусе, с орешками и зеленым луком идеально сочетаются с рисом и моментально исчезают со стола. Простой рецепт, который точно станет любимым.

Ингредиенты: куриное филе — 400 г, яйца — 1–2 шт., мука — 3 ст. л., соль — по вкусу, перец — по вкусу, соевый соус — 2 ст. л., соус чили — 3 ст. л., арахис — по вкусу, зеленый лук — по вкусу.

Филе нарезаем небольшими кусочками, добавляем яйца, муку, соль, перец и специи, тщательно перемешиваем до однородности. Обжариваем на сильном огне до румяной золотистой корочки. Затем вливаем соус чили и соевый соус, добавляем дробленый арахис и зеленый лук, быстро перемешиваем и прогреваем еще пару минут. Подаем горячей с рисом, посыпав кунжутом по желанию. Если нет соуса чили, смешайте кетчуп, немного меда или сахара и острый перец.

Ранее мы делились рецептом ПП-рататуя с куриной грудкой и овощами. Некалорийный, сочный и очень вкусный.

курица
яйца
соевый соус
простой рецепт
рис
Ольга Шмырева
О. Шмырева
