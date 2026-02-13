Зоопсихолог рассказала, как мыть кошку без стресса для нее

Для приучения кошки к мытью в ванне рекомендуется использовать лакомства в качестве поощрения, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, на привыкание к водным процедурам домашнему питомцу может потребоваться около 14 дней.

Кошек мыть совсем не обязательно, они сами за собой ухаживают. Но если возникла необходимость приучить питомца купаться, начинать тренировки нужно с привыкания к ванне как к предмету. Можно давать животному лакомство, мотивируя его запрыгнуть туда самостоятельно. Затем начинаем приучать к звуку воды — включаем кран и направляем его в раковину. Следом к ощущению воды — гладим кошку мокрыми руками, поливаем лапки из душа. Достаем шампунь, полотенце, чтобы все это стало привычным для домашнего любимца. Каждый шаг сочетаем с лакомством. После двух недель таких тренировок купание станет для питомца не стрессом, а приятным процессом, — посоветовала Капустина.

Ранее эксперт по уходу за животными Джин Иши порекомендовал постепенно знакомить собак и кошек со звуком пылесоса. По его словам, для этого нужно включать прибор на короткое время и держать его подальше от питомца. Он отметил, что резкие звуки, вибрация, движение и потоки воздуха могут напугать животных и восприниматься ими как угроза.