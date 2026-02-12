Аренда в 2026-м: кто поднял цены на квартиры и где выгоднее снимать сейчас

В большинстве городов России в январе выросли цены на съемное жилье. Как выяснили аналитики портала «Мир квартир», собственники пошли на этот шаг, чтобы компенсировать спад спроса и доходов, наблюдавшийся в конце прошлого года. Как будет меняться стоимость аренды в 2026 году и в каких регионах сейчас самые выгодные предложения — в материале NEWS.ru.

Как выросли арендные ставки в январе

Собственники жилья пытаются отыграться за провал последних месяцев и повышают плату. К такому выводу пришли аналитики федерального портала «Мир квартир».

«В среднем по всем городам ставки на однокомнатные квартиры выросли на 1,9% — до 27 806 рублей в месяц. Двухкомнатные подорожали на 1,1% (34 277 рублей), трехкомнатные — также на 1,1% (42 950 рублей)», — говорится в сообщении.

Динамика оказалась разнонаправленной. Из 70 городов, попавших в исследование, «однушки» подорожали в 57, подешевели в 12, еще в одном цена не изменилась. Двухкомнатные квартиры выросли в цене в 49 населенных пунктах, снизились — в 19, остались на месте — в двух. Трехкомнатные стали дороже в 47 городах, дешевле — в 23, без изменений — также в двух.

Наибольший скачок цен зафиксирован в Чебоксарах: там однокомнатные квартиры прибавили 2,4%, двухкомнатные — 3,4%, а трехкомнатные — сразу 13%. В топ-5 по росту также вошли Якутск (+0,8%, +13% и +4,9% соответственно), Белгород (+8,6%, +3,7% и +5,6%), Владимир (+4,9%, +3,6% и +6,5%) и Барнаул (+3,5%, +3,8% и +7,4%).

Существенное удорожание аналитики отметили также в Грозном, Улан-Удэ, Омске, Ленинградской области и Кирове. Исключением в последнем случае стали трехкомнатные квартиры — в Кирове они, напротив, подешевели на 4,4%.

Всплеск роста ставок произошел после продолжительного спада: весь четвертый квартал 2025 года аренда неуклонно дешевела. Январь, по мнению экспертов, стал периодом компенсации — теперь уже в пользу арендодателей. Одновременно с подъемом цен сократилось и предложение: количество доступных «однушек» уменьшилось на 9%, «двушек» — на 12%, «трешек» — на 18%.

В число городов, где аренда подешевела (полностью или по отдельным категориям жилья), попали Новосибирск, Калуга, Пермь, Хабаровск, Тверь, Сургут, Смоленск, Нижний Тагил, Тюмень и Казань.

Наиболее заметное снижение зафиксировано в Новосибирске: там цены упали по всем типам квартир — на 9,9%, 4,4% и 4,7% соответственно. В Калуге при незначительном росте «однушек» (+0,5%) двухкомнатные подешевели на 2%, а трехкомнатные — на 7,5%. В Перми «однушки» прибавили 2,5%, однако «двушки» и «трешки» потеряли 2,8% и 6%. В Хабаровске снижение коснулось всех категорий: –1,3%, –0,3% и –3,1%.

В столицах динамика оказалась умеренно положительной. В Москве однокомнатные квартиры прибавили 1,4%, двухкомнатные — 1,9%, трехкомнатные — 0,8%. В Московской области рост составил 2,7%, 1,2% и 1% соответственно, в Санкт-Петербурге — 1,2%, 0,8% и 0,7%.

По оценкам ЦИАН, в январе средние ставки на однокомнатные квартиры в крупнейших городах выросли на 0,8% (до 32,2 тыс. рублей), однако уже в феврале снизились на 1,4% (до 31,8 тыс. рублей). При этом, как пояснил NEWS.ru руководитель направления «ЦИАН.Аналитика» Алексей Попов, относительно пиковых значений осени 2025 года ставки продолжают медленно опускаться — сейчас они на 6% ниже.

Почему стоимость аренды растет

По словам Попова, локальный всплеск в январе — обычное явление. «В этот месяц база обновляется сильнее обычного и новым арендодателям часто хочется выставить свои лоты с премией к средней цене рынка», — отметил эксперт.

Рынок аренды жилья в России подвержен сезонным колебаниям, однако характер этих колебаний напрямую зависит от региона, рассказала в беседе с NEWS.ru заместитель руководителя факультета Высшей школы экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.

По словам эксперта, в южных регионах пик спроса традиционно приходится на праздничные и каникулярные дни, а также на летний сезон. Именно в эти периоды ставки аренды закономерно растут.

В крупных городах и региональных центрах основная волна спроса смещена к началу учебного года. Родители студентов стремятся заранее решить жилищный вопрос, и здесь, как подчеркнула Коваленко, имеет смысл позаботиться об аренде заблаговременно: чем раньше заключен договор, тем выгоднее цена.

Аналогичная логика работает и в курортных зонах. Эксперт напомнила, что раннее бронирование в большинстве случаев обходится дешевле, и посоветовала не откладывать поиск жилья на последний момент.

Что будет с ценами на аренду дальше

Генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко в беседе с NEWS.ru предположил, что арендные ставки в Москве будут постепенно расти. Основная причина — сохраняющийся разрыв между арендой и ипотекой: даже в случае заметного снижения процентов по кредитам ежемесячный ипотечный платеж все равно останется выше стоимости найма.

При этом, указал эксперт, быстрого роста ждать не стоит. Он упирается в платежеспособность арендаторов, которая сейчас отнюдь не улучшается. По прогнозам Луценко, за год аренда подорожает на 2–4%.

Попов, напротив, в ближайшее время ждет умеренного снижения ставок — примерно на 1% в месяц. Устойчивый рост, по его мнению, возобновится не раньше июня-июля 2026 года. По итогам года арендные ставки вырастут не так сильно, как в высокий сезон 2025 года (+13–15%). Их будет сдерживать оживление спроса на новостройки и вторичное жилье, считает аналитик.

По мнению Коваленко, в сезон спроса (отпускной и летний периоды, а также период подготовки к учебному году) ставки могут вырасти примерно на 10%. Однако итоговая цифра будет во многом зависеть от региона и расположения квартиры. Жилье на юге, у побережья, а также вблизи транспортных узлов традиционно дорожает сильнее, отметила эксперт.

