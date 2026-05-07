Что подарить ветерану: этикет общения и действительно полезные подарки

Народы, которые помнят свою историю, живут дольше. Это не метафора — это закономерность, подтвержденная тысячелетиями. Великие цивилизации исчезали не только под ударами врагов, но и тогда, когда переставали чтить тех, кто стоял у истоков. Память — это не просто дань уважения. Это фундамент, на котором держатся самосознание и глубинный дух целого народа.

Великая Отечественная война 1941–1945 годов — одна из самых страшных и одновременно самых великих страниц в истории нашей страны. И лучше любых учебников и документальных фильмов ее понимают те, кто пережил ее сам: фронтовики, труженики тыла, узники концлагерей, дети войны, дети полка... Это живая история — с запахом пороха, тяжелым, как камень, хлебом в блокаду и слезами надежды на перроне. Каждый такой человек — бесценная реликвия, которую уже не восполнить.

Сегодня ветеранов остается катастрофически мало. По данным Росстата, к середине 2020-х годов в живых остались лишь единицы фронтовиков — людей, которым уже далеко за девяносто. Государство делает многое: льготы, достойные пенсии, торжественные мероприятия, концерты, адресная помощь от ведомств и предприятий. Но живое человеческое тепло — то, что не заменит ни одна субсидия.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Если вам предстоит поздравить с Днем Победы пожилого человека, пережившего войну, — не откладывайте. Мы расскажем, что подарить ветерану ВОВ на 9 Мая, как правильно общаться, чего категорически нельзя говорить и что ни в коем случае нельзя дарить ветеранам. А также мы подскажем, какой подарок выбрать соседу-ветерану ко Дню Победы, если вы не связаны родством.

Этикет общения с ветераном: как подойти, что говорить, о чем спрашивать

Этикет общения с пожилыми ветеранами — это прежде всего такт, терпение и искренность. Не нужно заранее готовить речь по бумажке. Главное — дать человеку почувствовать, что о нем помнят, его ценят и уважают.

Несколько простых, но важных правил:

Представьтесь и объясните цель визита: пожилые люди нередко плохо видят и слышат, неожиданный визит может испугать. Говорите медленно, четко и достаточно громко, но без крика — крик воспринимается как агрессия. Не перебивайте: если ветеран начал рассказывать — слушайте внимательно, это для него важно. Спрашивайте о хорошем: о довоенном детстве, о любимых блюдах, о том, как встретили Победу, как сложилась жизнь после войны. Не торопитесь: визит к ветерану — не формальность, а живое общение. Заложите на него не меньше часа. Улыбайтесь и держите зрительный контакт: невербальное тепло пожилые люди считывают безошибочно.

Интересный факт: исследования в области геронтологии показывают, что регулярное живое общение с близкими и неравнодушными людьми снижает риск деменции у пожилых на 40% и замедляет когнитивное старение. Внимание — это буквально лекарство.

Что нельзя дарить и говорить ветерану: главные табу

Этикет общения с пожилыми ветеранами включает в себя не только то, что стоит делать, но и то, чего делать категорически не следует. Неловкое слово или неуместный подарок могут ранить человека, у которого за плечами — настоящая трагедия.

Чего нельзя говорить:

«Как вы еще держитесь в таком возрасте». Звучит как удивление от того, что человек вообще жив.

«Вы, наверное, уже многое забыли». Обесценивает память и опыт.

«Зачем вспоминать, война давно закончилась». Для ветерана она не заканчивалась никогда.

Любые сравнения с другими конфликтами в пренебрежительном тоне.

Политические споры и провокационные темы — не время и не место.

Что нельзя дарить ветеранам:

алкоголь — даже дорогой коньяк: это неуважительно и потенциально опасно для здоровья;

острые предметы без практической необходимости — по народной традиции, которую пожилые люди нередко чтят;

слишком яркую, кричащую одежду — она вызывает дискомфорт, а не радость;

дешевые сувениры с военной символикой «для галочки» — ветераны чувствуют формальность мгновенно;

сладкое в больших количествах без уточнения о диабете.

Полезные подарки: теплые пледы, тапочки, продуктовые наборы, аптечка

Лучший подарок ветерану ВОВ на 9 Мая — тот, который реально облегчит его повседневную жизнь. Пожилому человеку не нужны безделушки. Ему нужны забота, тепло и комфорт.

Вот список действительно нужных и полезных подарков для ветерана:

Теплый плед — флисовый или шерстяной, желательно с нескользящим основанием. Пожилые люди мерзнут даже летом. Тапочки ортопедические — с жесткой подошвой, застежкой-липучкой и анатомической стелькой. Берегут суставы и предотвращают падения. Продуктовый набор — чай, кофе, качественные консервы, варенье, печенье, мед. Соберите его вручную — это теплее, чем готовая корзина из магазина. Домашняя аптечка — пополните ее пластырями, бинтами, антисептиком, обезболивающим и средствами от давления (уточните заранее, что нужно). Роллатор (ходунки на колесах) — незаменим при проблемах с равновесием. Современные модели легкие, складные, с сиденьем для отдыха. Постельное белье — мягкое, из натурального хлопка, желательно на резинке, чтобы легко заправлять. Радиоприемник — многие ветераны до сих пор слушают радио. Простая модель с крупными кнопками и хорошей акустикой будет принята с благодарностью. Массажер — ручной или электрический, для спины, шеи или ног. Снимает боли и улучшает кровообращение. Ванночка с гидромассажем для ног — настоящее удовольствие при болях в суставах, отеках и усталости. Радиотелефон с крупными кнопками — для тех, кто плохо слышит или видит. Функция громкой связи и подсветка — обязательны. Трость с фонариком — практичная вещь для ночных походов в туалет или прогулок перед сном. Ортопедическая подушка — снимает нагрузку с шейного отдела позвоночника, улучшает сон. Ортопедический матрас или наматрасник — если позволяет бюджет, это одна из лучших идей, если вы ищете, что подарить ветерану ВОВ на 9 Мая: хороший сон напрямую влияет на здоровье. Поручень или ступенька для ванной — предотвращает падения, которые для пожилого человека могут быть крайне опасны. Тонометр — компактный, автоматический, с озвучкой показателей, памятью измерений и крупным дисплеем. Контроль давления — ежедневная необходимость для большинства людей старшего возраста.

Подарки-впечатления: помощь по хозяйству и поездка в музей

Не всякий подарок можно завернуть в бумагу. Иногда самое ценное — это ваши время и участие.

Подумайте о том, чтобы предложить:

Помощь по хозяйству: вынести мусор, помочь с уборкой, починить кран, поменять лампочку, разобраться со смартфоном или телевизором. Звучит просто, но для одинокого пожилого человека это огромное облегчение. Поездку в музей: многие ветераны никогда не бывали в региональных музеях боевой славы или давно там не были. Организуйте такую поездку — с транспортом, сопровождением и временем на отдых. Семейный фотоальбом: если в вашей семье хранятся старые фотографии, оцифруйте и распечатайте их, красиво оформите. Это подарок, который ветеран будет перебирать снова и снова. Запись воспоминаний: предложите записать рассказы ветерана на диктофон или видео — как семейную хронику. Многие с удовольствием соглашаются, ведь им важно, чтобы их помнили.

Как поздравить ветерана, если он не родственник, а сосед

Многие задумываются о том, как поздравить ветерана, если он не родственник. Ответ прост: точно так же, как родственника, — с уважением, теплом и без формальности.

Если вы знаете, что в вашем доме или по соседству живет ветеран, труженик тыла или ребенок войны, не проходите мимо 9 Мая. Этикет общения с пожилыми ветеранами в этом случае предельно прост.

Позвоните по телефону заранее — неожиданный визит может смутить или напугать пожилого человека.

Скажите несколько искренних слов: «Мы помним. Мы благодарны. Вы для нас — живая история».

Принесите небольшой, но продуманный подарок соседу-ветерану ко Дню Победы: букет цветов, домашнюю выпечку, чай или что-то из списка выше.

Если сосед одинок — предложите реальную помощь: сходить в аптеку, в магазин, помочь с документами.

Не уходите сразу: дайте человеку поговорить, если он хочет. Порой одинокому пожилому человеку просто не с кем поделиться воспоминаниями.

Теперь вы представляете, как поздравить ветерана, если он не родственник, а, например, сосед по дому или даче. Подарок соседу-ветерану ко Дню Победы не обязан быть дорогим. Он должен быть живым. Именно такое внимание и есть настоящая победа над равнодушием, которое страшнее любой войны.

