Подарил букет — впаяли срок: какой презент учителю может оказаться взяткой

Желание отблагодарить врача за спасение или учителя за труд может обернуться уголовным делом, если не знать лимитов и запретов. Закон строго разделяет подарок и взятку: первый дарят безвозмездно, без встречных обязательств, а второй — за конкретные действия или общее благоприятствование по службе. Причем минимальной суммы взятки не существует — наказать могут даже за 100 рублей, если доказан корыстный мотив. Чтобы понять, что подарить, чтобы не подставить хорошего человека, запомните 5 безопасных вариантов презентов, а также список тех, кого нельзя поблагодарить или порадовать даже шоколадкой.
Пять законных подарков (до 3000 рублей)
Цветы и конфеты. Классика, которая не вызовет вопросов, если вручается без намека на услугу.
Канцелярские принадлежности. Блокноты, ручки, ежедневники — подойдут учителям и госслужащим.
Сувенирная продукция. Кружки, брелоки, календари, фирменные магниты.
Наборы чая или кофе. Упаковка до 3 тыс. рублей — безопасный знак внимания.
Книги или настольные игры. Главное — приложить чек, чтобы подтвердить стоимость.
Кому нельзя дарить даже ручку
Любой подарок (даже символический) считается взяткой, если он вручается в связи с должностным положением следующим лицам:
государственные и муниципальные служащие;
работники образовательных организаций (учителя, преподаватели);
работники медицинских организаций (врачи, медсестры);
сотрудники социальных служб;
служащие Банка России.
Для них исключение — только обычные подарки стоимостью до 3 тыс. рублей, и то при условии, что презент не связан с исполнением служебных обязанностей. Если вы дарите врачу часы за 5 тыс. или учителю коньяк премиум-класса, даже без просьб о помощи это может быть расценено как взятка: закон оценивает не ваши намерения, а потенциальную возможность влияния на решение.
Когда подарок автоматически становится взяткой
Презент сочтут взяткой в трех случаях.
Есть договоренность (устная или письменная) о встречной услуге — например, «помогите с поступлением, а я отблагодарю».
Подарок вручается после оказания услуги, но было заранее понятно, что это плата, даже если сумма символическая.
Даритель находится в прямой зависимости от получателя: пациент — врач, родитель — учитель, подрядчик — госзаказчик. Здесь любой подарок автоматически подозрителен.
Важно: незнание закона не освобождает от ответственности. Если вы, искренне благодаря, подарили дорогой презент, объяснить следователю, что «просто хотели порадовать», не получится.
Есть ли исключения: кто может принимать любые подарки
Исключения есть, но их немного. Без ограничений по стоимости могут принимать подарки:
близкие родственники (супруги, родители, дети) — здесь закон о взятках не действует;
лица, не состоящие на госслужбе и не работающие в бюджетной сфере, если подарок не связан с их профессиональной деятельностью;
подарки, врученные на официальных мероприятиях (конференциях, саммитах), но они сдаются по акту, и чиновник может выкупить их только с разрешения.
Итак, чтобы не подставить себя и того, кого хотите отблагодарить, всегда соблюдайте лимит в 3000 рублей, избегайте денег и любых намеков на услуги. Лучший подарок для врача или учителя — официальная благодарность на сайте учреждения или цветы с чеком. Помните: вопрос «что подарить, чтобы не подставить» — это вопрос вашей юридической безопасности.
