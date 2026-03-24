Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 12:47

В Кремле рассказали, как Россия отнесется к эскалации на Каспии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия чрезвычайно негативно восприняла бы распространение ближневосточного конфликта на регион Каспия, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также обратил внимание, что Иран проявлял готовность к переговорам с США и успешно их проводил вплоть до американо-израильского удара.

Восприняла бы чрезвычайно негативно, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атака Соединенных Штатов и Израиля на иранский каспийский порт Бендер-Энзели 18 марта задела экономические интересы России. По ее словам, в Москве с тревогой наблюдают за расширением географии ударов по Ирану.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что реакция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на угрозы ядерной безопасности на Ближнем Востоке является неадекватной. Он отметил, что под ударами, которые объявлены легитимными целями, находятся высшее иранское руководство, гражданская инфраструктура, а также объекты ядерной энергетики.

Каспий
Дмитрий Песков
Россия
конфликты
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.