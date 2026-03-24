В Кремле рассказали, как Россия отнесется к эскалации на Каспии

В Кремле рассказали, как Россия отнесется к эскалации на Каспии Песков: Россия чрезвычайно негативно восприняла бы эскалацию на Каспии

Россия чрезвычайно негативно восприняла бы распространение ближневосточного конфликта на регион Каспия, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также обратил внимание, что Иран проявлял готовность к переговорам с США и успешно их проводил вплоть до американо-израильского удара.

Восприняла бы чрезвычайно негативно, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атака Соединенных Штатов и Израиля на иранский каспийский порт Бендер-Энзели 18 марта задела экономические интересы России. По ее словам, в Москве с тревогой наблюдают за расширением географии ударов по Ирану.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что реакция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на угрозы ядерной безопасности на Ближнем Востоке является неадекватной. Он отметил, что под ударами, которые объявлены легитимными целями, находятся высшее иранское руководство, гражданская инфраструктура, а также объекты ядерной энергетики.