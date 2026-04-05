Тру картошку и смешиваю с яйцом — выходит вкуснее и дешевле пиццы: для завтраков и чаепитий

Картофельная запеканка — это бюджетное и сытное блюдо, которое по вкусу и сытности легко оставляет позади любую пиццу.

Нежный картофельный слой, залитый яично-сметанной смесью, сочные помидоры и расплавленная сырная шапка создают идеальное сочетание текстур и вкусов, а готовится это блюдо из самых доступных продуктов.

Ингредиенты

Вам понадобится: 1 кг картофеля, 2 яйца, 200 г сметаны, 2–3 помидора, 150 г твердого сыра, соль, перец, паприка, сушеный чеснок, растительное масло.

Как приготовить

Картофель натрите на крупной терке, слегка отожмите лишнюю жидкость. В миске смешайте картофель с яйцами, сметаной, солью, перцем, паприкой и чесноком. Противень застелите пергаментом, смажьте маслом. Выложите картофельную массу, разровняйте. Сверху уложите кружочки помидоров, посыпьте тертым сыром. При желании можно добавить ломтики ветчины, грибы или маслины. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 35–40 минут до золотистой корочки.

