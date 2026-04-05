05 апреля 2026 в 10:33

Новое заявление Медведева об Украине встревожило Германию

Junge Welt: слова Медведева о ЕС стали сигналом для Украины и Европы

Дмитрий Медведев
Призыв зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева к российским властям пересмотреть свою позицию относительно вступления соседних стран, включая Украину, в Евросоюз стал сигналом для Киева и Брюсселя, передает Junge Welt. По словам аналитиков, РФ коренным образом пересмотрела свою оценку ЕС.

Слова зампредседателя Совбеза расценили как знак того, что Москва рассматривает Украину как военный фактор, который влияет на Европу.

В пятницу политик заявил, что России следует пересмотреть позицию по поводу вступления своих соседей в Евросоюз. Он отметил, что ЕС больше не является исключительно экономическим альянсом, а стал еще и военным. Медведев также добавил, что ожидает в будущем превращения Евросоюза в «сброд оголтелых паразитов».

Между тем еврокомиссар Марта Кос заявила, что Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году. При этом президент страны Владимир Зеленский обращался к европейским коллегам для определения сроков присоединения Киева к сообществу.

