05 апреля 2026 в 10:38

В список судей на ЧЕ впервые с 2021 года включили арбитра из России

Представителю российского судейского корпуса впервые с 2021 года предоставили право работать на крупном международном турнире, передает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики России. По информации ФТАР, которую приводит ТАСС, Анна Борыгина вошла в список судей на апрельский чемпионат Европы в Грузии.

Впервые с 2021 года, когда российские спортсмены еще имели возможность выступать на чемпионатах мира и Европы, представитель судейского корпуса РФ получил право работать на международном старте, — отметил собеседник агентства.

Известно, что Борыгина — судья первой международной категории, она выступает в качестве члена технического комитета ФТАР. Представитель судейского корпуса имеет большой опыт работы на международных турнирах различных уровней.

Ранее министр спорта и глава Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев сообщил, что исполнительный комитет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) рассмотрит вопрос допуска российских юниоров к международным соревнованиям в июле. Он напомнил, что за последние два года в России состоялось 10 международных стартов.

