05 апреля 2026 в 10:29

Россиянам рассказали, какие блюда можно есть в Вербное воскресенье

Зампред ВРНС Иванов: в Вербное воскресенье можно есть рыбу

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Вербное воскресенье можно есть рыбу и выпить немного вина, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Он отметил, что этот праздник приходится на Великий пост.

Вербное воскресенье — это праздник, но он приходится на Великий пост. В этот день разрешается послабление в пище: можно есть рыбу и пить немного вина. Но главное — не застолье, а молитва. В субботу вечером на всенощной и в воскресенье утром на литургии в храмах совершается освящение вербы. Хорошо прийти на службу, причаститься Святых Христовых Таин, а затем разделить радость праздника с близкими. Нельзя забывать, что за Вербным воскресеньем следует самая строгая неделя года — Страстная седмица, когда мы будем вспоминать страдания и крестную смерть Спасителя, — сказал Иванов.

Общественник добавил, что в этот день молятся о том, чтобы вера была не поверхностной, а глубинной. Он также напомнил о традиции праздника: освященной вербой слегка бьют друг друга, приговаривая: «Верба хлест, бей до слез. Не я бью — верба бьет, через год будь здоров». Собеседник объяснил, что это не магический обряд, а выражение надежды на исцеление души и тела, которое дарует Господь.

Вербное воскресенье — это воспоминание о том, как Спаситель въезжал в Иерусалим, где его встречали толпы народа с пальмовыми ветвями, восклицая: «Осанна!» Но уже через несколько дней те же люди будут кричать: «Распни Его!» Праздник соединяет в себе радость и трагедию: Господь идет на вольные страдания, зная, что его ждет. И мы, встречая его как Царя, должны помнить: Царство его не от мира сего, и следовать за ним можно только путем креста. На Руси пальмовые ветви заменила верба — первое растение, которое расцветает весной, символизируя пробуждение жизни и грядущее Воскресение. Освященная верба становится для нас знаком победы жизни над смертью. Ее хранят дома у икон весь год, а на следующий праздник сжигают или пускают по воде, — резюмировал Иванов.

Ранее священник Сергей Сеньчуков (иеромонах Феодорит) заявил, что православным не стоит есть куличи и другую праздничную еду до наступления Пасхи, поскольку она не является постной. По его словам, соблюдение поста предполагает не только отказ от определенных продуктов, но и следование церковным традициям.

Софья Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 апреля
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

