Россиянам рассказали, какие блюда можно есть в Вербное воскресенье

В Вербное воскресенье можно есть рыбу и выпить немного вина, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Он отметил, что этот праздник приходится на Великий пост.

Вербное воскресенье — это праздник, но он приходится на Великий пост. В этот день разрешается послабление в пище: можно есть рыбу и пить немного вина. Но главное — не застолье, а молитва. В субботу вечером на всенощной и в воскресенье утром на литургии в храмах совершается освящение вербы. Хорошо прийти на службу, причаститься Святых Христовых Таин, а затем разделить радость праздника с близкими. Нельзя забывать, что за Вербным воскресеньем следует самая строгая неделя года — Страстная седмица, когда мы будем вспоминать страдания и крестную смерть Спасителя, — сказал Иванов.

Общественник добавил, что в этот день молятся о том, чтобы вера была не поверхностной, а глубинной. Он также напомнил о традиции праздника: освященной вербой слегка бьют друг друга, приговаривая: «Верба хлест, бей до слез. Не я бью — верба бьет, через год будь здоров». Собеседник объяснил, что это не магический обряд, а выражение надежды на исцеление души и тела, которое дарует Господь.

Вербное воскресенье — это воспоминание о том, как Спаситель въезжал в Иерусалим, где его встречали толпы народа с пальмовыми ветвями, восклицая: «Осанна!» Но уже через несколько дней те же люди будут кричать: «Распни Его!» Праздник соединяет в себе радость и трагедию: Господь идет на вольные страдания, зная, что его ждет. И мы, встречая его как Царя, должны помнить: Царство его не от мира сего, и следовать за ним можно только путем креста. На Руси пальмовые ветви заменила верба — первое растение, которое расцветает весной, символизируя пробуждение жизни и грядущее Воскресение. Освященная верба становится для нас знаком победы жизни над смертью. Ее хранят дома у икон весь год, а на следующий праздник сжигают или пускают по воде, — резюмировал Иванов.

Ранее священник Сергей Сеньчуков (иеромонах Феодорит) заявил, что православным не стоит есть куличи и другую праздничную еду до наступления Пасхи, поскольку она не является постной. По его словам, соблюдение поста предполагает не только отказ от определенных продуктов, но и следование церковным традициям.