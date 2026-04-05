05 апреля 2026 в 10:23

Губернатор опроверг данные о повреждении нефтепровода в Ленобласти

Дрозденко: нефтепровод в районе порта Приморск не был поврежден при атаке БПЛА

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Нефтепровод в районе порта Приморск не был поврежден при атаке украинских БПЛА, сообщил в MAX губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. По его словам, вытекание горючих материалов произошло из-за осколочного попадания в одну из емкостей с топливом. Как уточнил губернатор, последствия уже устранены.

Дополнительная информация по утренней атаке БПЛА на Ленинградскую область. По уточненным данным, нефтепровод в районе порта Приморск не был поврежден, — сказано в сообщении.

Ранее Дрозденко сообщил, что обломки БПЛА повредили один из участков нефтепровода в районе порта Приморск. Всего над регионом ликвидировали 19 беспилотников, никто не пострадал, уточнил губернатор.

До этого силы ПВО отразили массированную атаку из 30 беспилотников над промзоной Кстовского района. Из-за падения обломков загорелись два объекта на нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа. Повреждения также получили Новогорьковская ТЭЦ и несколько частных домов. По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время идет восстановление энергоснабжения потребителей.

Регионы
Ленинградская область
ВСУ
БПЛА
нефтепроводы
