05 апреля 2026 в 10:35

Хачапури не нужны: творожно-сырные завитушки из слоеного теста получаются нежнее, воздушнее и без возни

Эта выпечка готовится за 20 минут, получается хрустящей, слоистой, с нежной творожно-сырной начинкой, которая тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного теста (бездрожжевого), 200 г творога, 100 г твердого сыра, 1 яйцо, пучок укропа или зеленого лука, соль и перец по вкусу. Творог смешайте с тертым сыром, рубленой зеленью, яйцом, солью и перцем.

Тесто слегка раскатайте, намажьте начинку тонким слоем. Сверните тесто в плотный рулет, нарежьте на кусочки толщиной 2–3 см. Выложите завитушки на противень с пергаментом срезом вверх. Смажьте взбитым яйцом, посыпьте кунжутом или маком. Выпекайте при 180°С 20 минут до золотистого цвета. Подавайте горячими — эти завитушки идеальны к чаю, кофе или как сытный перекус.

Проверено редакцией
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Мария Левицкая
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
