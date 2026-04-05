Хачапури не нужны: творожно-сырные завитушки из слоеного теста получаются нежнее, воздушнее и без возни

Эта выпечка готовится за 20 минут, получается хрустящей, слоистой, с нежной творожно-сырной начинкой, которая тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного теста (бездрожжевого), 200 г творога, 100 г твердого сыра, 1 яйцо, пучок укропа или зеленого лука, соль и перец по вкусу. Творог смешайте с тертым сыром, рубленой зеленью, яйцом, солью и перцем.

Тесто слегка раскатайте, намажьте начинку тонким слоем. Сверните тесто в плотный рулет, нарежьте на кусочки толщиной 2–3 см. Выложите завитушки на противень с пергаментом срезом вверх. Смажьте взбитым яйцом, посыпьте кунжутом или маком. Выпекайте при 180°С 20 минут до золотистого цвета. Подавайте горячими — эти завитушки идеальны к чаю, кофе или как сытный перекус.

