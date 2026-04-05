Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 апреля 2026 в 10:28

Патриарх раскрыл роль Путина в решении о передаче икон из Третьяковки

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин принял решение передать РПЦ находившиеся в собрании Третьяковской галереи иконы «Богоматерь Владимирская» первой трети XII века и «Богоматерь Донская» конца XIV века, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он выразил благодарность властям и сотрудникам галереи за содействие в передаче святынь, передает пресс-служба РПЦ.

Мое обращение в адрес Владимира Владимировича Путина привело к тому, что он принял решение о возвращении этих святынь церкви. Я, конечно, благодарю в том числе и министра культуры, и работников Третьяковской галереи за то, что это мудрое решение президента не подвергалось никакому оспариванию, — отметил он.

Ранее патриарх Кирилл выразил благодарность российскому президенту за возвращение Русской православной церкви Владимирской и Донской икон Божией Матери. В пятницу, 3 апреля, святыни выставили в храме Христа Спасителя.

До этого сообщалось, что «Богоматерь Владимирская» передана в безвозмездное пользование храму Христа Спасителя сроком на 49 лет. Договор заключили между Третьяковской галереей и Патриаршим подворьем Кафедрального соборного храма Христа Спасителя города Москвы.

Общество
РПЦ
патриарх Кирилл
Владимир Путин
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.