Все думают, что это кондитерская магия: мазурек с карамелью из «Коровки» без заморочек

Этот польский пирог выглядит так, будто над ним трудились часы, хотя на деле все намного проще. Главный секрет — карамель из обычных конфет «Коровка», которая превращает выпечку в настоящий десерт-праздник. Минимум техники — максимум восторга за столом.
Ингредиенты:
- сливочное масло — 150 г;
- сахарная пудра — 75 г;
- ванильный сахар — 8 г;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 250 г;
- разрыхлитель — ⅓ ч. л.;
- джем с кислинкой — 120 г;
- молоко — 120 мл;
- конфеты «Коровка» — 400 г;
- сливочное масло — 40 г;
- темный шоколад — по вкусу.
Приготовление
Холодное масло натрите в муку с разрыхлителем, добавьте пудру и быстро перетрите в крошку. Вбейте яйцо и соберите тесто в шар, уберите в морозилку на 15 минут. Раскатайте пласт, наколите вилкой, сформируйте бортики и снова охладите. Выпекайте при 180 °C до румяной корочки.
На горячий корж сразу нанесите кисловатый джем. Для карамели растопите «Коровку» с молоком, вмешайте масло и вылейте сверху. Разровняйте и дайте застыть. Украсьте растопленным шоколадом — и подавайте. На следующий день вкус становится еще насыщеннее!
