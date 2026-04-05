Все думают, что это кондитерская магия: мазурек с карамелью из «Коровки» без заморочек

Все думают, что это кондитерская магия: мазурек с карамелью из «Коровки» без заморочек

Этот польский пирог выглядит так, будто над ним трудились часы, хотя на деле все намного проще. Главный секрет — карамель из обычных конфет «Коровка», которая превращает выпечку в настоящий десерт-праздник. Минимум техники — максимум восторга за столом.

Ингредиенты:

сливочное масло — 150 г;

сахарная пудра — 75 г;

ванильный сахар — 8 г;

яйцо — 1 шт.;

мука — 250 г;

разрыхлитель — ⅓ ч. л.;

джем с кислинкой — 120 г;

молоко — 120 мл;

конфеты «Коровка» — 400 г;

сливочное масло — 40 г;

темный шоколад — по вкусу.

Приготовление

Холодное масло натрите в муку с разрыхлителем, добавьте пудру и быстро перетрите в крошку. Вбейте яйцо и соберите тесто в шар, уберите в морозилку на 15 минут. Раскатайте пласт, наколите вилкой, сформируйте бортики и снова охладите. Выпекайте при 180 °C до румяной корочки.

На горячий корж сразу нанесите кисловатый джем. Для карамели растопите «Коровку» с молоком, вмешайте масло и вылейте сверху. Разровняйте и дайте застыть. Украсьте растопленным шоколадом — и подавайте. На следующий день вкус становится еще насыщеннее!

Ранее сообщалось, что творог — полезный продукт, но не каждый любит есть его просто так.