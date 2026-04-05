Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 апреля 2026 в 15:46

Лавров рассказал, какие темы Россия не обсуждает с партнерами

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия не обсуждает с партнерами запретные темы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в комментарии ИС «Вести». Так он прокомментировал публикацию записи якобы его разговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

Я всегда исхожу из того, что секретов в этом мире не бывает. Поэтому мы никогда не обсуждаем никаких запретных тем с нашими партнерами, — сказал Лавров.

Ранее представитель правительства Венгрии Золтан Ковач сообщил, что иностранная разведка осуществляла слежку за телефоном Сийярто. Он опубликовал запись, которая содержит признание журналиста Сабольча Пани. На ней он сообщает, что передал номера телефонов главы МИД иностранным спецслужбам для отслеживания его звонков.

Научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов заявил в беседе с NEWS.ru, что Украина не понесет наказания за прослушку Сийярто в случае ухода Виктора Орбана с поста премьер-министра страны. В противном случае, по его словам, отношения между Будапештом и Киевом станут еще более напряженными.

Власть
Россия
Венгрия
Сергей Лавров
Петер Сийярто
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода внесла коррективы в расписание поездов под Новосибирском
«Были преданы мученической смерти»: дети погибли при ночном ударе на Иран
Москва пригрозила Лондону ответом за блокировку российских кораблей
Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.