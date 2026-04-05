Лавров рассказал, какие темы Россия не обсуждает с партнерами

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году

Россия не обсуждает с партнерами запретные темы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в комментарии ИС «Вести». Так он прокомментировал публикацию записи якобы его разговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

Я всегда исхожу из того, что секретов в этом мире не бывает. Поэтому мы никогда не обсуждаем никаких запретных тем с нашими партнерами, — сказал Лавров.

Ранее представитель правительства Венгрии Золтан Ковач сообщил, что иностранная разведка осуществляла слежку за телефоном Сийярто. Он опубликовал запись, которая содержит признание журналиста Сабольча Пани. На ней он сообщает, что передал номера телефонов главы МИД иностранным спецслужбам для отслеживания его звонков.

Научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов заявил в беседе с NEWS.ru, что Украина не понесет наказания за прослушку Сийярто в случае ухода Виктора Орбана с поста премьер-министра страны. В противном случае, по его словам, отношения между Будапештом и Киевом станут еще более напряженными.